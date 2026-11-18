FPT chuẩn bị chi gần 1.886 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, trong đó, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình có thể nhận về gần 130 tỷ đồng.

Theo thông báo mới đây, CTCP FPT (mã: FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11 tới để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026.

Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.886 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Đáng chú ý, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, là một trong những cá nhân hưởng lợi lớn từ đợt chia cổ tức. Theo dữ liệu sở hữu công bố tại ngày 30/6/2026, ông Bình nắm giữ hơn 117,3 triệu cổ phiếu FPT. Trong tháng 9 vừa qua, tập đoàn đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nếu không phát sinh thay đổi sở hữu, lượng cổ phiếu FPT do ông Bình nắm giữ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương gần 6,85% vốn điều lệ.

Ước tính, vị Chủ tịch FPT ước tính sẽ nhận về khoảng 129 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chi trả sắp tới.

Thông tin chia cổ tức xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu FPT tiếp tục trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu trên thị trường chứng khoán.

Trong phiên giao dịch chiều 18/11, FPT có thời điểm giảm hơn 3%, lùi về vùng 47.000 đồng/cp, qua đó tiếp tục thiết lập mức thấp nhất trong hơn 3 năm (kể từ tháng 6/2023). So với mức giá điều chỉnh khoảng 85.900 đồng/cp cuối năm 2025, thị giá FPT đã mất hơn 45% giá trị. Vốn hóa thị trường theo đó thu hẹp về quanh 88.600 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao.

Tạm tính theo thị giá 47.000 đồng/cp, khối cổ phiếu FPT do ông Bình nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 6.067 tỷ đồng.

Một trong những sức ép đáng kể đối với cổ phiếu FPT đến từ hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê từ đầu năm 2026 đến hết phiên 17/11 cho thấy khối ngoại đã bán ròng gần 240 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tính cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo dữ liệu sở hữu nước ngoài cập nhật hết ngày 17/11, nhà đầu tư ngoại hiện còn nắm khoảng 481,8 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 25,55% vốn điều lệ. Với giới hạn sở hữu nước ngoài 49%, room ngoại tại FPT đang còn trống tới 23,45%.

Đáng chú ý, đà giảm mạnh của thị giá diễn ra trong khi hoạt động kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của FPT đang nhận được những đánh giá thận trọng hơn từ các công ty chứng khoán.

Trong báo cáo ngày 13/11, Chứng khoán BIDV (BSC) dự phóng doanh thu thuần FPT năm 2026 đạt 55.774 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 10.647 tỷ đồng, tăng 13,6%. Sang năm 2027, lợi nhuận được kỳ vọng tiếp tục tăng khoảng 12%, lên 11.971 tỷ đồng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán DSC cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu và hợp đồng ký mới tại các thị trường quốc tế lớn là những biến số quan trọng cần tiếp tục quan sát.

Một báo cáo khác của Chứng khoán ACB (ACBS) cũng lưu ý đà tăng trưởng của mảng công nghệ thông tin nước ngoài đang có dấu hiệu chậm lại. Riêng doanh thu ký mới trong quý III chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể mức tăng 32,3% của nửa đầu năm.

Đặc biệt, thị trường Nhật Bản, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của FPT, đang chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá đồng yen và việc một số khách hàng trì hoãn ngân sách công nghệ thông tin.

Dù vậy, vẫn xuất hiện tín hiệu tích cưc từ dự phóng của Mirae Asset. Nhóm phân tích cho rằng doanh thu quý IV/2026 của FPT có thể đạt 17.681 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 16%.