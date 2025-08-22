Ông Trump: Ukraine không thể thắng nếu chỉ phòng thủ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã có bài đăng trên mạng xã hội nêu tên thủ phạm gây ra thất bại quân sự của Ukraine, với cáo buộc chính người tiền nhiệm Joe Biden làm suy yếu vị thế của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga thông qua các chính sách sai lầm của nhà lãnh đạo đảng Dân chủ.

Theo ông Trump, chính ông Joe Biden đã cấm chính quyền Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, điều mà ông cho là “đã tước đi cơ hội chiến thắng của Ukraine”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump khẳng định rằng bất cứ ai cũng rất khó, nếu không muốn nói là không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến mà không tấn công đối phương.

“Giống như trong thể thao khi một đội có thể phòng thủ tuyệt vời, nhưng không được phép tấn công. Do đó, họ không có cơ hội chiến thắng!” - nhà lãnh đạo Mỹ so sánh cuộc xung đột Nga-Ukraine với một cuộc thi đấu thể thao, ví dụ như một trận bóng đá hoặc điển hình là một trận đấu boxing.

Không dừng ở đó, người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay còn gọi ông Joe Biden là “tham nhũng và cực kỳ bất tài”, đồng thời tiếp tục chỉ trích là ông này “chỉ cho phép Ukraine phòng thủ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cho rằng, nếu ông là Tổng thống trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden thì cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không diễn ra. “… cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống, nó không có cơ hội nào cả” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp ngoại giao.

Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng để ngỏ kết cục khó lường của cuộc xung đột Nga-Ukraine nhưng cũng tự tin về việc ông đủ khả năng chấm dứt cuộc xung đột này. “Những thời khắc thú vị đang chờ đón phía trước!” - vị Tổng thống Mỹ tự tin kết luận.