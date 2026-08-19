Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz, vốn đang bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc đối đầu kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”, ngày 18/8/2026.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 18/8, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ một bản đồ của eo biển và vùng lân cận với một khu vực được khoanh tròn, và ghi nhãn là "Lãnh thổ mới của Mỹ".

Bài đăng này ngay lập tức gây ra phản ứng ở Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi gọi ông Trump là "ảo tưởng", và cảnh báo Iran sẽ "sửa chữa" chúng.

Đồng thời, ông Gharibabadi cũng khen ông Trump vì đã viết đúng tên gọi "Vịnh Ba Tư", thay vì sử dụng tên gọi khác.

Những tuyên bố từ cả hai bên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc, trong khi thời hạn hai tháng để đạt được hòa bình đã hết hạn hôm 17/8.

Ngay sau khi tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz, ông Trump xác nhận, “không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch” với Iran.

“Lệnh phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực hoàn toàn. Eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường. Tất cả các thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ”, Tổng thống Mỹ viết trong một bài đăng sau đó trên Truth Social.

Hôm 17/8, Tổng thống Trump cũng đã đe dọa tấn công đồng minh Oman của Mỹ và "ném bom tan nát" nước này, nếu "cản trở" nỗ lực được cho là của ông nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Trong khi Oman đóng vai trò chính trong việc làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nước này cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán song song với Iran về việc thiết lập một cơ chế chung để quản lý eo biển Hormuz.

Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Iran đang tìm cách thu phí để đảm bảo an toàn cho việc đi qua eo biển một cách lâu dài, và đã đạt được "thỏa thuận" với Oman về vấn đề này.