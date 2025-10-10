Ông Trump trượt giải thưởng Nobel Hòa bình, ông Putin nói gì?

Vào ngày 10/10, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động người Venezuela, bà Maria Corina Machado.

Như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trượt giải thưởng này dù đã được nhiều quan chức quốc tế đề cử giải thưởng vì góp phần chấm dứt nhiều cuộc xung đột.

Bình luận về vấn đề này, theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những nỗ lực mà Tổng thống Donald Trump đang thực hiện để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế là không thể tranh cãi.

"[Tổng thống] Trump "thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ", ông Putin nói.

Lãnh đạo Nga cho biết ông coi những nỗ lực của ông Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine là chân thành, đồng thời nói thêm: "Một số việc chúng tôi đã làm được, một số việc thì không, nhưng các cuộc thảo luận tại Anchorage vẫn có tiềm năng đạt được nhiều thành tựu. Điều chắc chắn là ông ấy đang nỗ lực hết mình."

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã cáo buộc Ủy ban Nobel Na Uy thể hiện sự thiên vị chính trị khi không trao Giải thưởng Hòa bình năm nay cho Tổng thống Donald Trump.

Trong một tuyên bố đăng trên X, Cheung cho biết các thành viên ủy ban "đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình".

(Theo RT)