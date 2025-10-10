Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết NATO nên "đuổi" Tây Ban Nha khỏi khối quân sự này vì không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5%. Nhà lãnh đạo Mỹ, người đi đầu trong việc tăng chi tiêu, tuyên bố ông đã đạt được cam kết này tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6.

Ông Trump đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm (9/10). Ông khoe rằng các thành viên NATO đã cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu mới "gần như nhất trí".

“Chúng tôi có một nước chậm trễ. Đó là Tây Ban Nha,” Tổng thống Mỹ nói thêm rằng “họ không có lý do gì để không làm điều này.”

"Thành thật mà nói, có lẽ bạn nên đuổi họ ra khỏi NATO", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO không gánh vác được gánh nặng chi tiêu quân sự một cách công bằng ngay cả trong nhiệm kỳ đầu tiên. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông đã tăng cường yêu cầu các thành viên châu Âu của khối này chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Nỗ lực của ông đã đạt đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 ở The Hague, nơi các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hàng năm vào năm 2035. Ông Trump ca ngợi cuộc họp là "cuộc họp thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử".

Không phải tất cả các thành viên khối đều hài lòng với diễn biến này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu sau cuộc họp rằng đất nước ông có khả năng đáp ứng các yêu cầu của NATO ngay cả khi không tăng chi tiêu đáng kể, đồng thời chỉ ra "những ưu tiên khác" của chính phủ ông.

Tây Ban Nha nổi lên là nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết ông đã đạt được một miễn trừ cho Madrid trước hội nghị thượng đỉnh, trong khi nước này đề xuất mục tiêu chi tiêu quốc phòng khiêm tốn hơn, ở mức 2,1% GDP. Năm ngoái, Tây Ban Nha là nước có tỷ lệ GDP dành cho quốc phòng thấp nhất trong số các thành viên NATO, chỉ khoảng 1,3%.

Sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã bác bỏ mục tiêu chi tiêu 5% là "hoàn toàn không thể".

Vào thời điểm đó, bà cho biết : "Không ngành công nghiệp nào có thể đảm đương được", đồng thời lập luận rằng các công ty quốc phòng châu Âu thiếu cả lao động lành nghề lẫn nguyên liệu thô cần thiết để mở rộng sản xuất, ngay cả khi chính phủ cung cấp nguồn tài trợ cần thiết.

(Theo RT)