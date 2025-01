Ông Trump trở lại Nhà Trắng, chuyên gia kinh tế nói "Campuchia hưởng lợi lớn"

Theo Marc Townsend, Chủ tịch CBRE Campuchia, Campuchia sẽ trở thành quốc gia hưởng lợi lớn từ những thay đổi chính sách thương mại tiềm năng của Hoa Kỳ khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng.

Khmer Times dẫn lời ông Marc Townsend khi phát biểu tại một sự kiện ở Phnom Penh mới đây.

Marc cho biết các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều cơ hội sản xuất đáng kể tại Campuchia vì quốc gia láng giềng có thể phải đối mặt với thuế quan thương mại tương tự như mức thuế trước đây áp dụng đối với Trung Quốc, do đang mất cân bằng thương mại đáng kể với Hoa Kỳ.

Campuchia, với luật mới về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thuế cùng nhiều cải cách quan trọng khác, đã theo đuổi các chính sách nhằm đảm bảo các cam kết dài hạn của doanh nghiệp.

Phát biểu với Khmer Times, nhà phân tích kinh tế Tom Goh cho biết việc Trump trở lại Nhà Trắng chắc chắn là một tin tích cực cho Campuchia. “Nó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Trump có tiến hành cuộc chiến thuế quan như ông đã tuyên bố trong các cuộc vận động tranh cử hay không”.

“Những quốc gia bị “tấn công” sẽ trả đũa và áp thêm thuế quan lên hàng hóa của Hoa Kỳ. Lần trước, khi Trump bắt đầu cuộc chiến thuế quan, chỉ có người tiêu dùng Hoa Kỳ là chịu thiệt hại nhiều nhất. Tôi nghĩ, lần này ông ấy sẽ thận trọng hơn nhiều”, nhà phân tích kinh tế Tom Goh nói tiếp.

Ông cho biết Campuchia cần tăng cường hơn nữa cơ sở hạ tầng để hưởng lợi từ quyết định bảo hộ mới của Trump. “Việt Nam có nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, dẫn đến dòng vốn đầu tư hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác”.

Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch áp thuế 25% đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày 1/2. Ông nói thêm rằng ông có thể áp thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ khi ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang thực hiện đánh giá toàn diện về các chính sách thương mại của Hoa Kỳ.

Phát biểu với các phóng viên, Trump cho biết ông đang lên kế hoạch áp thuế đối với các sản phẩm của Mexico và Canada.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết ông "có thể" áp dụng mức thuế chung đối với tất cả hàng nhập khẩu, "về cơ bản tất cả các quốc gia đều tận dụng lợi thế từ Hoa Kỳ".

Năm 2025, Campuchia muốn tăng trưởng 6,3%

Trước đó, Khmer Times dẫn báo cáo tóm tắt Ngân sách năm tài chính 2025 do Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nền kinh tế Campuchia dự kiến sẽ tăng trưởng 6,3% vào năm 2025.

Theo đánh giá về khuôn khổ tài chính công trung hạn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tăng trưởng dự kiến như trên sẽ làm tăng quy mô hiện tại của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên khoảng 209.163 tỷ riel, tương đương khoảng 51,39 tỷ USD. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người dự kiến sẽ đạt 2.924 USD.

Tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2025 chủ yếu được hỗ trợ bởi các ngành chủ chốt như công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp.

Báo cáo nêu rõ lĩnh vực công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức khoảng 8,6% vào năm 2025, nhờ sự cân bằng giữa các phân ngành may mặc và phi may mặc, trong khi xây dựng dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn so với mức trước đại dịch Covid-19.

Cũng theo báo cáo này, dịch vụ dự kiến sẽ tăng trưởng 5,6% vào năm 2025, nhờ vào sự tăng trưởng liên tục của các phân ngành dịch vụ khách sạn, thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ khác, trong khi phân ngành bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.

Báo cáo cho biết thêm, nông nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng 1,1% vào năm 2025, nhờ kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của các tiểu ngành trồng trọt và chăn nuôi cũng như sự phục hồi dần dần của tiểu ngành thủy sản.

Báo cáo cũng nêu rằng tỷ lệ lạm phát trung bình hằng năm dự kiến sẽ vào khoảng 2,5% vào năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động kinh tế trong nước bền vững và sự bình thường hóa của cả tình hình trong nước và giá cả hàng hóa quốc tế. Tổng dự trữ quốc tế dự kiến sẽ duy trì ở mức 24,42 tỷ USD vào năm 2025, đủ để trang trải nhập khẩu trong 7,5 tháng.