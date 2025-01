Campuchia dự báo tăng trưởng cao, Ngân hàng Thế giới lạc quan, nhưng đưa ra mức thấp hơn

Khmer Times dẫn báo cáo tóm tắt Ngân sách năm tài chính 2025 do Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 6,3% vào năm 2025.

Theo đánh giá về khuôn khổ tài chính công trung hạn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tăng trưởng dự kiến như trên ​​sẽ làm tăng quy mô hiện tại của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên khoảng 209.163 tỷ riel, tương đương khoảng 51,39 tỷ USD. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người dự kiến ​​sẽ đạt 2.924 USD.

Theo dự báo, tăng trưởng kinh tế của Campuchia vào năm 2025 chủ yếu được hỗ trợ bởi các ngành chủ chốt như công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho rằng nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 6,3% vào năm 2025.

Báo cáo nêu rõ lĩnh vực công nghiệp dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức khoảng 8,6% vào năm 2025, nhờ sự cân bằng giữa các phân ngành may mặc và phi may mặc, trong khi xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng trưởng chậm hơn so với mức trước đại dịch Covid-19.

Cũng theo báo cáo này, dịch vụ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 5,6% vào năm 2025, nhờ vào sự tăng trưởng liên tục của các phân ngành dịch vụ khách sạn, thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ khác, trong khi phân ngành bất động sản dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.

Báo cáo cho biết thêm, nông nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 1,1% vào năm 2025, nhờ kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của các tiểu ngành trồng trọt và chăn nuôi cũng như sự phục hồi dần dần của tiểu ngành thủy sản.

Báo cáo cũng nêu rằng tỷ lệ lạm phát trung bình hằng năm dự kiến ​​sẽ vào khoảng 2,5% vào năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động kinh tế trong nước bền vững và sự bình thường hóa của cả tình hình trong nước và giá cả hàng hóa quốc tế. Tổng dự trữ quốc tế dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 24,42 tỷ USD vào năm 2025, đủ để trang trải nhập khẩu trong 7,5 tháng.

Phát biểu với tờ Khmer Times, nhà kinh tế Duch Darin cho biết ngoại giao kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cùng với ba lĩnh vực chủ chốt là công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp - những lĩnh vực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông lưu ý rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội dự kiến ​​của Campuchia được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ mạnh mẽ, nhấn mạnh sự thành công của những nỗ lực ngoại giao này.

Darin cho biết, bằng cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường quan hệ thương mại, ngoại giao kinh tế đã góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, quan hệ đối tác được hình thành thông qua ngoại giao đã mở khóa nguồn tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng, giảm chi phí xuất khẩu và thúc đẩy khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Năm 2025, Ngân hàng Thế giới cho rằng Campuchia tăng trưởng 5,5%

Tuy nhiên, số liệu dự báo tăng trưởng của Campuchia có khác so với Ngân hàng Thế giới. Cụ thể, trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Campuchia là 5,5% trong năm nay và năm sau - tăng so với mức dự báo 5,3% được đưa ra hồi năm ngoái.

Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Campuchia là 5,5% trong năm 2025.

Bà Tania Meyer, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Campuchia, cho biết Campuchia có thể thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa bằng cách đa dạng hóa thương mại và cải thiện năng suất.

Bà cho biết: “Đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt là giáo dục, và đẩy mạnh cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là chìa khóa giúp khu vực tư nhân tạo ra nhiều việc làm hơn và tốt hơn”.

Hồi cuối tháng 12/2024, Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth cho biết nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng khoảng 6% vào năm 2024 , tăng so với mức 5% hồi năm 2023, nhờ sự phục hồi của ngành may mặc, sự gia tăng của ngành sản xuất phi may mặc và sự phục hồi dần dần của ngành du lịch.

“Nền kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục đà tăng trưởng”, Tân Hoa Xã trích lời ông Pornmoniroth. Và cho biết thêm, đến năm 2025, nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,3%, qua đó đưa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của vương quốc này lên 51,39 tỷ USD.

Ông Pornmoniroth, đồng thời là Phó Thủ tướng của Chính phủ Campuchia, cho biết GDP bình quân đầu người của nước này ước tính đạt 2.924 USD vào năm 2025.