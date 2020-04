Ông Trump lên Twitter chỉ trích WHO "ăn tiền Mỹ nhưng hướng về Trung Quốc" và cho lời khuyên sai về COVID-19

Theo ông Trump, WHO đã "cho kiến nghị sai" rằng Mỹ nên duy trì mở cửa biên giới trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ "xem xét kỹ" về lý do WHO được Mỹ tài trợ chủ yếu nhưng lại "hướng về Trung Quốc", cũng như cân nhắc việc cắt ngân sách cho tổ chức này.

"Vì lý do nào đó, [WHO] được tài trợ phần lớn bởi nước Mỹ, thế nhưng vẫn hết sức hướng về Trung Quốc. Chúng ta sẽ xem xét kỹ chuyện đó. Thật may mắn là tôi đã bác bỏ khuyến nghị của họ về việc mở cửa biên giới với Trung Quốc trước đây. Tại sao họ lại cho chúng ta một kiến nghị sai lầm như vậy?" - ông Trump viết trên Twitter.

Chỉ sau khoảng hơn 20 phút đăng tải, tweet của tổng thống Mỹ đã nhận được hơn 15.900 lượt chia sẻ cùng 54.200 lượt thích và không ngừng tăng lên.

Trong thời gian qua, giới chức Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc từ chối cung cấp những thông tin cần thiết cho thế giới để giúp ngăn chặn các ca lây nhiễm COVID-19 tiếp theo.



Dòng tweet của ông Trump ngày 7/4/2020 chỉ trích WHO

Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, bà Martha McSally hồi tuần trước đã đi đầu trong kêu gọi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức. Bà McSally đổ lỗi cho sự thiếu minh bạch của Trung Quốc là từ Tổng Giám đốc WHO. Bà tuyên bố ông Tedros đã “lừa dối cả thế giới”.



Trong khi đó, một đơn kiến nghị trực tuyến trên trang Change.org kêu gọi ông Tedros từ chức đã thu được hơn 718.000 chữ ký.

Đơn kiến nghị trên được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ả Rập, trong đó cáo buộc cách thức xử lý của WHO cùng giới chức y tế Liên hợp quốc liên quan đến sự bùng phát dịch COVID-19 là "không thể chấp nhận".

Các kiến nghị của WHO về COVID-19 đã thay đổi nhanh chóng trong những tuần qua. Phát ngôn viên của tổ chức ngày 7/4 cảnh báo các nước nóng lòng muốn trở lại làm việc rằng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế - vốn đang khiến kinh tế thế giới đình đốn nghiêm trọng - có thể tạo cơ hội cho dịch bệnh hồi sinh, ngay cả tại những khu vực tưởng chừng đã kiểm soát được dịch.