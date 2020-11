Ông Trump lên tiếng sau khi các bang Wisconsin, Michigan bất ngờ "chuyển xanh": Thật kỳ lạ!

Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tính đến 22h30' ngày 4/11 (giờ Việt Nam):

- Ông Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Vermont, Maryland, New Mexico, New York, Colorado, Washington D.C., New Hampshire, Arizona, Minnesota, Hawaii, Maine

- Ông Trump thắng: Indiana, Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, West Virginia, South Carolina, Lousiana, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Utah, Florida, Texas, Ohio, Iowa, Montana

- Các bang chiến trường đang theo dõi: Michigan (16), Wisconsin (10), Nevada (6), North Carolina (15), Georgia (16), Pennsylvania (20)