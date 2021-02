Ông Trump lại vướng vào rắc rối mới

Cựu Tổng thống Donald Trump, người đã rời khỏi Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) có thể bị trừng phạt.

Thông tin này được bà Gabrielle Carteris, Chủ tịch SAG-AFTRA, tuyên bố trên cổng thông tin giải trí TMZ.

Theo bà Carteris, ông Trump đã vội vàng rời khỏi SAG-AFTRA một ngày trước khi chính trị gia này sắp bị kỷ luật hoặc khai trừ. “Ông Trump không muốn làm thủ tục, vì vậy ông ấy đã thực sự trốn khỏi Nghiệp đoàn”, Chủ tịch SAG-AFTRA nói.

Đáp lại, SAG-AFTRA sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế bổ sung để ngăn cựu Tổng thống Mỹ quay trở lại nếu ông ấy muốn.

Trước đó, ông Trump đã thông báo quyết định rút khỏi SAG-AFTRA nhằm phản đối cách hành xử của tổ chức này, thông qua một bức thư gửi cho bà Carteris.

“Hôm nay tôi viết thư cho bà về cái gọi là phiên điều trần của Ủy ban Kỷ luật nhằm thu hồi tư cách thành viên nghiệp đoàn của tôi. Tôi không còn muốn dính dáng đến hiệp hội nữa”, ông Trump viết trong thư.

Bức thư được viết sau khi Nghiệp đoàn bỏ phiếu áp đảo trong phiên điều trần kỷ luật tháng trước để lên án cựu tổng thống vì vi phạm các nguyên tắc thành viên liên quan vụ người ủng hộ ông gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6/1.

“Tôi rất tự hào về công việc của mình trong các bộ phim như: “Home Alone 2” (Ở nhà một mình 2), “Zoolander” và “Wall Street: Money Never Sleeps” (Phố Wall: Ma lực đồng tiền) và các chương trình truyền hình gồm: “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Saturday Night Live” và tất nhiên, một trong những chương trình thành công nhất trong lịch sử truyền hình “The Apprentice” (Người tập sự)”, trích bức thư ông Trump viết.

Trong bức thư, ông Trump còn cáo buộc SAG-AFTRA không làm được gì nhiều ngoài việc thu phí và quảng bá “các chính sách và ý tưởng nguy hiểm”. Ông Trump cũng tuyên bố đã giúp đỡ rất nhiều cho ngành truyền hình cáp.

SAG-AFTRA đại diện cho khoảng 160.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình, đài phát thanh, nghệ sĩ thu âm, người có ảnh hưởng trên internet và những người khác trong ngành giải trí. Cựu Tổng thống Trump là thành viên SAG-AFTRA kể từ năm 1989.

Trong một diễn biến khác, ông Trump có thể bị phạt 12 triệu USD sau khi một thẩm phán Illinois phán quyết rằng khách sạn ở Chicago của ông vi phạm luật bảo vệ môi trường trong 3 năm. Business Insider dẫn phán quyết của thẩm phán Illinois cho biết, khách sạn ở Chicago của cựu Tổng thống Trump đang sử dụng nước từ sông Chicago để làm mát tòa nhà một cách không phù hợp, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Phán quyết bắt nguồn từ một vụ kiện năm 2018 chống lại Trump International Hotel and Tower ở Chicago. Bộ trưởng Tư pháp Illinois lập luận rằng, khách sạn của ông Trump sử dụng 19 triệu gallon nước sông Chicago mỗi ngày để làm mát tòa nhà và xả nước trở lại sông ở nhiệt độ ấm hơn.

Ban đầu, khách sạn đã có giấy phép cho phép làm mát tòa nhà theo cách này, nhưng giấy phép đã hết hạn vào năm 2017 và không được gia hạn, dẫn đến hơn ba năm vi phạm.