HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trump lại đăng bài thông báo, giá dầu lập tức sụt 5%

Anh Dũng
|

Giá dầu thô thế giới vừa lao dốc hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm mở cửa trở lại Eo biển Hormuz đang có những tiến triển tích cực. Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định phía Mỹ sẽ không vội vã ký kết một thỏa thuận.

- Ảnh 1.

Cụ thể, giá dầu thô WTI tương lai đã giảm khoảng 5% xuống còn 91,65 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế cũng mất khoảng 5% giá trị và giao dịch ở mức 98,30 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 24/5, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc thương lượng đang diễn ra một cách trật tự và mang tính xây dựng. Ông cũng cho biết đã thông báo với các đại diện của mình rằng không cần phải vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho Mỹ.

Trước đó vào ngày 23/5, ông Trump chia sẻ rằng một thỏa thuận với Iran nhằm mở cửa Eo biển Hormuz cùng một số vấn đề khác về cơ bản đã được đàm phán xong và sẽ sớm được công bố. Mặc dù vậy, trước đây, vị tổng thống này từng nhiều lần ám chỉ xung đột với Iran sắp được giải quyết nhưng ngay sau đó căng thẳng lại leo thang khiến giá dầu vọt tăng trở lại.

Thực tế trong tuần trước, giá dầu thô Mỹ đã giảm hơn 8% và giá dầu Brent cũng giảm mạnh hơn 5% sau khi ông Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc không kích ngay trước giờ phóng vào Iran nhằm dành thêm thời gian cho đàm phán. Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, giá dầu thế giới hiện tại đã tăng vọt hơn 30%.

Kể từ đầu tháng 3, Iran đã áp một lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz. Quốc gia này yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải có sự cho phép của Tehran mới được đi qua, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Lệnh phong tỏa này được đưa ra sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác thiệt mạng.

TIN LIÊN QUAN

Eo biển Hormuz vốn là một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới phải đi qua tuyến hải trình này. Việc Iran phong tỏa eo biển đã làm sụt giảm nghiêm trọng sản lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông, từ đó gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Nhằm đáp trả hành động của đối phương, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển và tàu thuyền của Iran. Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì với đầy đủ hiệu lực cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận chính thức được chứng thực và ký kết hoàn chỉnh.

Theo CNBC

Tags

Israel

Trung Đông

Iran

giá dầu

Eo biển Hormuz

ông trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại