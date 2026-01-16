Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót: Vì sao?

Theo các nguồn tin ngoại giao, Saudi Arabia, Qatar và Oman đã tiến hành những cuộc điện đàm gấp rút với Nhà Trắng, đề nghị Mỹ trì hoãn hành động quân sự để tạo điều kiện cho Tehran thể hiện các tín hiệu hạ nhiệt. Một quan chức cấp cao Ả Rập Xê Út mô tả đây là “chiến dịch ngoại giao dồn dập vào phút chót”, với mục tiêu ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gửi thông điệp tương tự tới Washington. Theo New York Times, ông Netanyahu bày tỏ quan ngại rằng một đòn tấn công của Mỹ có thể kéo theo các cuộc phản công trả đũa nhắm vào Israel, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh.

Đến cuối ngày 14/1, Tổng thống Trump phát đi tín hiệu cho thấy sự đảo chiều trong lập trường khi cho biết ông đã nhận được các đảm bảo rằng tình trạng bạo lực tại Iran đang có dấu hiệu chấm dứt. “Đây là tin tốt. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ngày 15/1, phía Iran thông qua Ngoại trưởng nước này khẳng định không có kế hoạch tiến hành các án tử hình đối với những người tham gia biểu tình. Trường hợp của Erfan Soltani (26 tuổi), người từng đối mặt nguy cơ bị hành quyết tại thành phố Karaj, được xác nhận sẽ không bị tuyên án tử hình.

Dù xuất hiện những dấu hiệu hạ nhiệt, Nhà Trắng vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Chính quyền Mỹ cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu tình trạng bạo lực tái diễn, đồng thời khẳng định các áp lực ngoại giao và quân sự trước đó đã góp phần ngăn chặn hàng trăm vụ thi hành án tại Iran.

Không chỉ các đồng minh thân cận của Mỹ, nhiều quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Theo Financial Times, các nước này lo ngại một cuộc xung đột trực tiếp sẽ gây chấn động thị trường dầu khí toàn cầu và làm suy giảm ổn định tại các quốc gia láng giềng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương án. “Rất nhiều thông tin hiện nay dựa trên các nguồn tin ẩn danh, những người chỉ đang phỏng đoán suy nghĩ của tổng thống”, bà Leavitt nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump đang “xem xét tất cả các lựa chọn của mình” và chỉ Tổng thống mới quyết định bước đi tiếp theo.