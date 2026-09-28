Ông Trump hé lộ thông tin mới về đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến có “thêm cuộc đàm phán” với Iran ngay trong tuần này và nhấn mạnh Tehran đang rất muốn “đạt được thỏa thuận”.

Hôm 27/9, trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến kỳ vọng tổ chức cuộc đàm phán mới với Iran ngay trong tuần này. Thông tin được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

“Tôi kỳ vọng có thêm cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn. Đó là điều mà có lẽ chúng ta đồng ý cách đây một năm. Họ đã chơi quá tay”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ cũng xác nhận việc nối lại cuộc xung đột toàn diện với Iran vẫn là lựa chọn khả thi và ông “luôn luôn” nghĩ đến việc nối lại các cuộc tấn công. Ông tuyên bố, Mỹ tạo điều kiện cho việc vận chuyển “hơn 20 triệu thùng” dầu qua eo biển - lượng dầu lớn nhất trong nhiều tháng qua nhưng vẫn thấp hơn mức trước xung đột.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhắc lại điều khoản của kế hoạch hòa bình và thể hiện sự cởi mở đối với cuộc đàm phán tiếp theo, sẵn sàng tiếp tục cuộc xung đột “ngay cả khi nó dẫn đến một cuộc chiến tranh tận thế”.

“Chúng tôi muốn tài sản của mình, vốn đang bị đóng băng bất hợp pháp, phải được giải phóng. Chúng tôi muốn có thể bán dầu của mình. Chúng tôi muốn một số điều mà Mỹ cam kết trong thỏa thuận trước đó”, ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với NBC, đề cập đến nội dung bản ghi nhớ hồi tháng 6.

Thời gian qua, Tehran đưa ra nhiều tuyên bố thách thức đối với Mỹ về việc duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

“Thực tế là trong 48 giờ qua, tổng cộng có 20 tàu bị chặn lại khi đi qua eo biển Hormuz. Nằm ngoài khuôn khổ được Iran thiết lập và phê duyệt, hiện không có cơ chế hoạt động và bền vững nào để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trên tuyến đường thủy chiến lược này”, RT dẫn lời quan chức an ninh Iran đưa tin.

Quan chức Iran tiếp tục nhấn mạnh: “Ông Trump không thể ổn định thị trường năng lượng hay che giấu chi phí của lệnh cấm vận và chính sách thù địch thông qua những hành động phô trương cùng bài đăng trên mạng xã hội”.

Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng cảnh báo, ông Trump không chỉ bác bỏ đề xuất của Iran mà còn nói với phụ tá rằng ông dự đoán sẽ có chiến dịch ném bom mới nhằm vào Tehran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.