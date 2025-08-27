Ông Trump đe dọa trừng phạt kinh tế với Nga và Ukraine

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định biện pháp kinh tế là lựa chọn ưu tiên hơn quân sự. “Chúng ta sẽ không bước vào một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng sẽ là một cuộc chiến kinh tế khiến Nga phải chịu tổn thất nặng nề,” ông nói.

"Những gì tôi đang nghĩ đến rất, rất nghiêm trọng, nếu tôi phải làm vậy. Nhưng tôi muốn thấy nó chấm dứt", Tổng thống Trump nói với phóng viên khi được hỏi liệu ông Putin có phải chịu hậu quả hay không.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ từng trì hoãn việc công bố các lệnh trừng phạt trong những tháng qua để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, trước nguy cơ tiến trình này rơi vào bế tắc, ông cảnh báo sẽ sớm hành động nếu Moskva tiếp tục cứng rắn.

Ông Donald Trump, ông Volodymyr Zelensky và ông Vladimir Putin. (Ảnh: India Today)

Ông Trump cũng thúc đẩy ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Putin . Ukraine đã bày tỏ thiện chí, trong khi Điện Kremlin cho rằng hiện chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga sẽ không phải là nước duy nhất phải đối mặt với các hạn chế nếu không có tiến triển nào trong việc giải quyết xung đột.

Theo Tổng thống Donald Trump, Washington có thể áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan đối với cả Nga và Ukraine nếu hai nước này không đạt được tiến triển trong việc giải quyết các bất đồng.

“Ông Zelensky không hoàn hảo, nhưng ông ấy đã sẵn sàng ngồi xuống. Vấn đề là liệu phía Nga có chịu đến bàn đàm phán hay không,” ông Trump nhận định, đồng thời nhấn mạnh sức ép kinh tế có thể trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy hòa bình.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ và châu Âu đang nghiên cứu khả năng cung cấp những đảm bảo an ninh cho Kiev nếu một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai được ký kết. Những đảm bảo này có thể bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ phòng không hoặc phối hợp quân sự giới hạn.

Trong diễn biến liên quan, ông Trump cho biết Washington dự định áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, để phản ứng trước việc New Delhi vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

