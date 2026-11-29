Ông Trump nhắm đích danh cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pickaxe nếu Mỹ tái tấn công Iran, trong khi Israel nghiêm túc đề phòng Iran tập kích bất ngờ.

Phái đoàn IDF (trái) và phái đoàn CENTCOM trong một cuộc họp đánh giá tình hình tại trụ sở IDF ngày 18/11/2026.

Tổng thống Mỹ chỉ đích danh mục tiêu của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/11 tuyên bố, Mỹ sẽ đánh vào cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pickaxe (Pickaxe Mountain) của Iran nếu các hoạt động quân sự chống Iran được nối lại, nhưng vẫn khẳng định Mỹ vẫn đang dành cơ hội để Iran đạt thỏa thuận.

Phát biểu tại Mar-a-Lago trong dịp gọi điện chúc mừng các quân nhân Mỹ nhân Lễ Tạ ơn, Tổng thống Trump cho biết, Lầu Năm Góc đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông và sẵn sàng hành động nếu Iran không chấp nhận các điều kiện mà Nhà Trắng đưa ra.

"Nếu chúng tôi hành động, chắc chắn sẽ đánh Pickaxe Mountain", ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết ông đã thảo luận ý định này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng, Mỹ chưa phát hiện hoạt động thực sự đáng kể tại cơ sở này.

Pickaxe Mountain còn được gọi là Kuh-e Kolang Gaz La, là một cơ sở ngầm được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, nằm gần khu phức hợp làm giàu uranium Natanz.

Công trình được cho là xây dựng sâu dưới lòng núi, khiến việc phá hủy bằng các phương tiện chiến tranh thông thường trở nên khó khăn.

Ông Trump tuyên bố “Mỹ đang dành cho Iran mọi cơ hội để đạt thỏa thuận” nhằm tránh tổn thất sinh mạng, nhưng ông không bày tỏ nhiều tin tưởng rằng Iran sẽ chấp nhận.

Nhà lãnh đạo Mỹ ngầm cảnh cáo Iran về việc Mỹ đã triển khai thêm một tàu sân bay tới khu vực, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ đang được tăng cường và sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức.

Israel nâng cao cảnh giác, sẵn sàng cho mọi kịch bản

Những tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh đồng minh Israel cũng đang nâng cao mức cảnh giác trước nguy cơ Iran tiến hành một cuộc tập kích bất ngờ.

Theo Jerusalem Post dẫn thông tin từ Walla ngày 28/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và tăng cường phối hợp với Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhằm ứng phó khả năng Iran tấn công Israel hoặc các lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Trong những tháng gần đây, người đứng đầu Cục Tác chiến IDF - Thiếu tướng Itzik Cohen đã tổ chức các cuộc trao đổi trực tuyến với Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper và các cộng sự khoảng 3 lần mỗi tuần, nhằm cập nhật tình hình, hoạt động quân sự của hai bên và cả đối thủ Iran, đánh giá các động thái triển khai lực lượng và những nguy cơ mới nổi.

Hai bên cũng đã gặp nhau tại trung tâm chỉ huy tác chiến của IDF ở Tel Aviv trong chuyến thăm Israel của Đô đốc Cooper tuần trước.

Theo các quan chức quốc phòng, Israel tiếp tục tăng cường cảnh giác, đặc biệt đối với lực lượng không quân, đồng thời củng cố các trung tâm chỉ huy và sở chỉ huy để rút ngắn thời gian phản ứng.

Một quan chức quốc phòng Israel nhận định khả năng Iran tìm cách tập kích bất ngờ là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, do đó IDF cần chuẩn bị cả phương án phòng thủ lẫn tấn công.

Những động thái này cho thấy cả Mỹ và Israel đang duy trì trạng thái đề phòng cao trước nguy cơ xung đột với Iran tái bùng phát, bất chấp việc các tuyên bố ngoại giao vẫn đề cập tới khả năng đạt được thỏa thuận.

Theo Jerusalem Post