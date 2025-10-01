Ông Trump cân nhắc về sự trở lại của thiết giáp hạm

Ông Trump đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu trước Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: “Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu nghĩ về thiết giáp hạm. Khi nói về những con tàu này, một số người sẽ nói, ‘Không, nó lỗi thời rồi’. Tuy nhiên tôi không nghĩ đó là công nghệ cũ khi nhìn vào những khẩu pháo đó".

"Chúng tôi thực sự đang xem xét khái niệm thiết giáp hạm. Mặt hông dày 6 inch, thép rắn chắc. Không phải nhôm. Nhôm tan chảy khi bị trúng tên lửa... Và đạn pháo rẻ hơn nhiều so với tên lửa... Tôi nói cho bạn biết, đó là điều chúng tôi đang nghiêm túc xem xét", ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump không nói rõ liệu ông đang nói về khả năng đóng tàu mới thuộc lớp này, hay tái kích hoạt các thiết giáp hạm lớp Iowa, vốn đã tham chiến trong Thế chiến thứ II hiện đã ngừng hoạt động và được hoán cải thành bảo tàng nổi.

Vào tháng 3 năm ngoái, tờ báo chí cho biết một trong những thiết giáp hạm của Mỹ thuộc lớp này - USS New Jersey - đã được gửi đi sửa chữa sau 30 năm nằm im tại bến cảng.

Thiết giáp hạm USS Missouri của Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc.

Sau Thế chiến II, thiết giáp hạm mất đi vai trò chủ đạo trong hạm đội. Tàu sân bay và tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân trở thành những yếu tố then chốt của sức mạnh Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn còn 4 thiết giáp hạm lớp Iowa (Iowa, New Jersey, Missouri, Wisconsin), vốn vẫn có tiềm năng to lớn.

Chúng lần lượt được đưa vào lực lượng dự bị từ những năm 1950 đến những năm 1970, và USS New Jersey thậm chí còn được đưa trở lại phục vụ và chiến đấu tại Việt Nam với tư cách là một khẩu đội pháo binh nổi.

Vào những năm 1980, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh mới, chính quyền Tổng thống Ronald Reagan đã công bố một chương trình đầy tham vọng nhằm tạo ra một "hạm đội 600 tàu".

Thiết giáp hạm được coi là một giải pháp mạnh mẽ và tương đối rẻ để nhanh chóng tăng cường lực lượng mặt nước: chúng có pháo 406 mm độc đáo, lớp giáp bảo vệ dày và không gian rộng lớn để bố trí vũ khí hiện đại.

Các tàu được nâng cấp với những vũ khí tiên tiến nhất vào thời điểm đó, bao gồm 4 bệ phóng Mk 141 cho 16 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, 8 bệ phóng cho 32 tên lửa BGM-109 Tomahawk và 4 pháo phòng không Phalanx. Dự án này tiêu tốn của chính phủ Hoa Kỳ 1,7 tỷ đô la cho 4 tàu (tương đương khoảng 5,5 tỷ đô la ngày nay).

Năm 1983, tàu USS New Jersey được điều đến Lebanon để hỗ trợ Quân đội Mỹ, còn tàu USS Missouri và USS Wisconsin được sử dụng tích cực trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Chúng bắn pháo 406 mm vào các vị trí của Iraq ở Kuwait và phóng tên lửa Tomahawk vào những mục tiêu chiến lược.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ bị cắt giảm đáng kể, việc vận hành các thiết giáp hạm bị coi là quá tốn kém và không thực tế. Do đó vào ngày 8 tháng 2 năm 1991, những thiết giáp hạm đã được cho ngừng hoạt động lần cuối và một số bị tháo dỡ.