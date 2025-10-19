Ông trùm "trại lừa đảo" lớn nhất Campuchia "biến mất" bí ẩn

Ngày 18/10, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Anh công bố các lệnh trừng phạt, dư luận địa phương tại Campuchia dấy lên tin đồn về việc Trần Chí (Chen Zhi, 38 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, người được cho là điều hành nhiều “trại lừa đảo” lớn tại Campuchia, đã biến mất. Theo Cambodia Daily, hiện chưa rõ nơi ở của Trần Chí tại Campuchia.

Trần Chí bị cáo buộc liên quan đến các hành vi giam giữ trái phép, lao động cưỡng bức và buôn người, đặc biệt liên quan đến công dân Hàn Quốc tại các khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. Sự biến mất của ông cũng khiến dư luận chính trị và doanh nghiệp Campuchia xôn xao.

Trước đó, ngày 15/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá 15 tỷ USD thông qua phương thức lừa đảo đầu tư trực tuyến gọi là “Pig Butchering” (lừa đảo kiểu “nuôi heo”). Các khoản Bitcoin này do Prince Group thu được từ hoạt động gian lận online, ban đầu phân tán ở hơn 20 địa chỉ ví, sau đó tập trung về một địa chỉ chung, cuối cùng được chuyển sang ví do chính Trần Chí quản lý.

Trần Chí được cho là đã lưu trữ số Bitcoin này trong 25 ví điện tử nóng (hot wallet). Hing Soksan, cựu quan chức cấp cao của đảng đối lập Campuchia (CNRP), nhận định: “Nếu ông ta giữ trong ví điện tử lạnh (cold wallet), lực lượng pháp luật Mỹ sẽ không thể tịch thu được.”

Chính phủ Anh cũng đã đóng băng 176 triệu USD tài sản liên quan tới Trần Chí tại Vương quốc Anh. Đồng thời, Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt đồng thời 146 công ty có liên quan tới ngành lừa đảo online, bao gồm Prince Group.

Các công ty liên quan tới Prince Group gồm Jinbei Group, sở hữu khách sạn và sòng bạc tại Sihanoukville - nơi tập trung nhiều khu phức hợp tội phạm, Golden Fortune Resort World vận hành khu phức hợp ngoài Phnom Penh và nền tảng tiền điện tử Bix Exchange. Một số ý kiến cho rằng Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc.

Trần Chí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, chuyển tới Campuchia khoảng năm 2010, bắt đầu với kinh doanh Internet cafe và bước chân vào ngành tài chính năm 2015 bằng việc thành lập công ty tài chính vi mô Prince Finance. Năm 2018, ông chuyển đổi thành Prince Bank, hiện có 31 chi nhánh trên toàn Campuchia. Ngoài ngân hàng, Prince Group còn phát triển bất động sản, sòng bạc (Jinbay Casino) và chế tác đồng hồ (Prince Horology). Trần Chí xây dựng hình ảnh “doanh nhân từ thiện” bằng cách đóng góp hơn 16 triệu USD qua “Prince Foundation” và triển khai các chương trình học bổng.

Tháng 12 năm ngoái, trước khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Trần Chí bất ngờ từ chức Chủ tịch HĐQT Prince Bank, gây ra đồn đoán rằng ông đang tìm cách bảo vệ an toàn cá nhân.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sẽ “hợp tác pháp lý với cộng đồng quốc tế về các yêu cầu điều tra hành vi bất hợp pháp”, nhưng khẳng định “chưa nhận được bằng chứng vững chắc về hoạt động phi pháp của Trần Chí”. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi dẫn độ Trần Chí sang Mỹ.

Việc Chủ tịch Trần Chí, người xây dựng “đế chế lừa đảo” biến mất được dự báo sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao quốc tế đáng chú ý.

Nguồn: Maiel Business Newspaper