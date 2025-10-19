Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục cao nhất toàn cầu: Thu hút đông đảo người Mỹ, TQ..., riêng Nga tăng 173%

Một du khách nước ngoài được người dân tặng lá cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Báo Văn hóa

Đây là lĩnh vực du lịch.

Thông tin này được chia sẻ tại buổi tọa đàm về giải pháp thu hút thị trường CIS đến Đà Nẵng ngày 17/10.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, thị trường khách từ khối các nước CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) đang nổi lên như một trong những thị trường tiềm năng và ổn định. Thị trường này đã đóng góp đáng kể vào tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, với khoảng gần 500.000 lượt khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Việt Nam (cùng với Nhật Bản) là hai quốc gia ghi nhận cú "lội ngược dòng" ngoạn mục về du lịch, với tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt mức 21%.

Theo Cục trưởng, trong bối cảnh tăng trưởng du lịch toàn cầu chỉ ở mức 5% và khu vực châu Á chỉ tăng 1%, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng 21%, cao nhất trên toàn cầu. Đây là kết quả rất đáng mừng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng qua, thị trường N﻿ga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh với 173%. Nguyên nhân là do động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, với lợi thế về khoảng cách địa lý, quan hệ hữu nghị truyền thống, cũng như chính sách visa ngày càng thuận lợi, cùng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng cao, các tỉnh thành ven biển của Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách CIS.

Theo Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiến hành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc... nhằm xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu, văn hóa và nhu cầu của du khách đến từ các nước CIS.

Tại tọa đàm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhìn nhận rằng, CIS đã trở thành điểm sáng trong thị trường khách quốc tế, với hơn 250.000 lượt khách đến thành phố trong 9 tháng đầu năm. Trong năm 2026, dự kiến sẽ có thêm các đường bay trực tiếp từ Nga và các nước CIS đến Đà Nẵng, với tần suất khoảng 70 chuyến/tháng, từ đó mang theo gần 10.000 khách/tháng.

Nga nằm trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam

Nhiều du khách Nga đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: VOV

Trước đó, vào ngày 6/10, theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 9/2025, Việt Nam đã đón gần 1,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt, khi đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng qua. Cụ thể, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, khi đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, với 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Bên cạnh đó, Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường gửi khách lớn thứ 3 đến Việt Nam, với 926.000 lượt; Mỹ đứng thứ 4 với 623.000 lượt và Nhật Bản đứng thứ 5, với 618.000 lượt.

Trong số 10 quốc gia có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất còn có những thị trường khác như: Ấn Độ với 505.000 lượt, Campuchia với 490.000 lượt, Nga với 435.000 lượt, Malaysia với 405.000 lượt và Australia với 401.000 lượt.

Đặc biệt, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng qua, Ấn Độ (tăng 42,9%) vươn lên vị trí thứ 6 trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam. Trong khi đó, Nga (tăng 173%) vẫn tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tại khu vực châu Âu.

Trên thực tế, trong thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai thành công hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại nhiều nước như Nga, Nhật Bản, Italia, Hàn Quốc… Đồng thời, với chính sách thị thực thông thoáng, ngành du lịch kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4/2025. Việc này góp phần hoàn thành mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế như kế hoạch đề ra trước đó.