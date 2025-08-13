Ông trùm nhập khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới tiếp tục bật đèn xanh cho dầu Nga: Đang được hưởng chiết khấu cực lớn, Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc dự kiến cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Saudi Arabia trong tháng 9, động thái phản ánh sự dịch chuyển trong dòng chảy thương mại năng lượng châu Á, khi dầu Nga (đặc biệt là dầu Urals) ngày càng chiếm thị phần lớn hơn tại thị trường này.

Theo Reuters, Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sẽ cung cấp khoảng 43 triệu thùng dầu cho Trung Quốc trong tháng 9, tương đương 1,43 triệu thùng/ngày. Con số này thấp hơn so với mức 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 8, vốn là mức cao nhất trong hai năm qua. Nguyên nhân được cho là do Saudi Arabia tăng giá bán dầu sang châu Á tháng thứ hai liên tiếp, khiến các nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn thay thế.

Báo cáo của công ty tư vấn Energy Aspects cho rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc hiện có lượng dự trữ dồi dào và đang chuyển hướng sang mua dầu Urals của Nga – loại dầu từng chủ yếu xuất sang Ấn Độ. Dầu Urals hiện được chào bán tại Trung Quốc với mức giá chiết khấu, tạo lợi thế cạnh tranh so với các loại dầu thô tương đương từ Trung Đông.

Trước đây, Trung Quốc chủ yếu nhập dầu ESPO từ cảng Kozmino (Viễn Đông Nga) do chi phí vận chuyển thấp hơn. Dầu Urals từ các cảng phía tây Nga ít được nhập khẩu hơn vì quãng đường xa và chi phí cao. Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi sau khi Mỹ áp thêm thuế lên Ấn Độ do nước này nhập khẩu dầu Nga, khiến nhu cầu từ Ấn Độ giảm và nguồn cung Urals mở rộng sang Trung Quốc.

Với việc Ấn Độ rút lui dần khỏi thị trường dầu Urals, các nhà mua hàng Trung Quốc đang tận dụng cơ hội để bổ sung nguồn cung giá rẻ, góp phần định hình lại bản đồ thương mại dầu mỏ tại châu Á.

Trong thời gian gần đây, khi được hỏi về khả năng áp thuế với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ rằng: "Điều đó có thể xảy ra… Tôi chưa thể nói trước được. Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ, và có thể sẽ làm với một vài quốc gia khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc".

Trước đó trong năm 2024, lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga vào Trung Quốc tăng 1% so với năm 2023, lên kỷ lục 108,5 triệu tấn. Con số này gồm dầu thô vận chuyển bằng đường ống và đường biển, tương đương 2,17 triệu thùng một ngày. Trước đó, Reuters cũng đưa tin Trung Quốc mua thêm dầu Nga do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu và chính phủ nước này tăng tích trữ. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Ngược lại, lượng dầu mua từ Saudi Arabia lại giảm 9% so với năm 2023, về 78,64 triệu tấn. Một phần nguyên nhân là các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chuộng dầu Nga giá rẻ trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm. Saudi Arabia hiện là nước sản xuất lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).