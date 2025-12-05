Ông trùm Mai Văn Tới sinh năm 2001 lừa hàng nghìn tỷ thế nào?

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tài chính quy mô đặc biệt lớn do Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, hoạt động từ Campuchia và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho người dân trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2023, Tới thuê 12 phòng tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan (tỉnh Svay Rieng) để thiết lập tổng hành dinh điều hành đường dây lừa đảo. Tại đây, Tới liên kết với các đối tượng nước ngoài để vận hành sàn đầu tư tiền ảo dạng nhị phân có tên JPX, đồng thời móc nối với các đối tượng trong nước để tuyển dụng nhân viên, mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo. Nhóm đối tượng đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Công an xác định, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với quy trình 4 bước, gồm: Bước 1: “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn. Bước 2: “Nuôi khách”: Tư vấn, dụ dỗ khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.

Các bị can từ trái qua: Ngô Văn Nguyên, Đồng Văn Chung và Mai Văn Tới tại cơ quan Công an

Bước 3: “Khách vào tiền”: Đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng “chim mồi” để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn. Bước 4: “Giết khách”: Khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.

Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Khởi tố 28 bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Thông tin trên CAND cho hay, Cơ quan Công an tỉnh đánh giá thủ đoạn của đường dây này đặc biệt tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao, che giấu địa điểm phạm tội ở nước ngoài, khiến công tác trinh sát, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình phá án gặp rất nhiều thách thức: hành vi phạm tội diễn ra trên không gian mạng; tổ chức đường dây chặt chẽ, tinh vi; máy móc, thiết bị vận hành đặt hoàn toàn ở nước ngoài; việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản gây khó khăn cho công tác truy vết. Nhiều đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú, một số đã xóa dữ liệu và tẩy xóa chứng cứ trên điện thoại, máy tính.

Các đối tượng trong đường dây - Ảnh: CA Thanh Hoá

Sau thời gian dài theo dõi, trung tuần tháng 11/2025, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu thu thập được. Số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong 25 ngày từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng đang ở nước ngoài.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không được cấp phép; cảnh giác với các lời mời chào đầu tư lãi suất cao, rút tiền dễ dàng; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.