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Ông trùm lính đánh thuê Blackwater đánh giá Quân đội Nga ngày càng đáng sợ

Bạch Dương
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Người sáng lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Blackwater cho rằng khả năng tác chiến của Quân đội Nga đã tiến bộ không ngừng.

Ông Erik Prince - người sáng lập Công ty quân sự tư nhân Blackwater của Mỹ nhận xét Quân đội Nga đã trở nên hiện đại hơn và nguy hiểm hơn nhiều dựa trên kinh nghiệm chiến đấu mà họ thu được từ chiến trường Ukraine.

Ví dụ điển hình là vào năm 2022, việc quyết định có phát động tấn công hay không mất khoảng 1,5 giờ, nhưng hiện nay Lực lượng vũ trang Nga có thể phản ứng với các cuộc tấn công của kẻ thù chỉ trong vài phút.

Hơn nữa ông Prince lo ngại rằng một lượng lớn vũ khí của các nước NATO gần như trở nên hoàn toàn vô dụng, vì kinh nghiệm cho thấy Nga cực kỳ mạnh trong các biện pháp đối phó bằng radar.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh rằng những hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ trước đây như HIMARS và Javelin đã tỏ ra vô dụng trước biện pháp gây nhiễu định vị và liên lạc do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tiến hành.

Người đứng đầu Blackwater (PMC) cho rằng các chính trị gia và chuyên gia phương Tây nói về việc "Quân đội Nga bị tiêu diệt" là những kẻ ngốc hoàn toàn.

Giám đốc Blackwater PMC cho rằng cuộc chiến Ukraine khiến Quân đội Nga trở nên nguy hiểm hơn.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Google - ông Eric Schmidt đã viết trên tờ Washington Post rằng chiến trường Ukraine thể hiện cuộc cạnh tranh công nghệ phát triển nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến.

Như các hành động quân sự đã cho thấy, ngay cả máy bay không người lái tiên tiến nhất, tỏ ra cực kỳ hiệu quả vào thời điểm triển khai, nhưng lại trở nên hoàn toàn vô dụng chỉ trong vài tháng.

Cựu CEO của Google nhấn mạnh Nga đang xây dựng năng lực công nghiệp để sản xuất vũ khí hàng loạt với số lượng nhiều và tính năng ngày càng tiên tiến hơn.

Theo Topwar
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