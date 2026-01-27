Ông trùm kinh doanh Nhật Bản: Ở đời chỉ 1 kiểu người có thể giàu có, nếu không muốn thất bại thì tránh 3 điều này!

Tỷ phú Nhật Bản Kazuo Inamori, nhà sáng lập hãng công nghệ Kyocera, được ca tụng là một trong những nhà quản lý kiệt xuất xứ mặt trời mọc. Người ta gọi ông là huyền thoại giới thương nghiệp cũng bởi tài năng xuất chúng cùng tư duy lãnh đạo tuyệt vời.

Kazuo Inamori sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Kagoshima, từng suýt chết vì bệnh lao khi còn trẻ. Do gia cảnh khó khăn, ông từng bỏ học nhiều lần và phải vất vả lắm mới có thể tốt nghiệp đại học.

Ra trường, Kazuo Inamori làm việc cho công ty Shokaze Industry đang trên bờ vực phá sản. Bất chấp tương lai ảm đạm, ông là người duy nhất trụ lại sau một năm, đến mức bị người ta cười chê: “Này anh bạn, nếu còn làm ở công ty sắp phá sản đó, chẳng có tiền lấy vợ đâu”.

Tuy nhiên, Kazuo Inamori lại nghĩ khác. Ông cho rằng những người tích cực, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có tương lai sáng rạng.

“Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Có như vậy mới có thể thay đổi cuộc đời”, vị tỷ phú từng nói.

Không chỉ đúc rút những nguyên tắc thành công kể trên, Kazuo Inamori còn đề cập tới nhóm người khó làm nên chuyện lớn với 3 đặc điểm nổi bật.

1. Tiêu tiền vào những thứ không quan trọng

Thực tế, càng nghèo, người ta càng coi trọng thể diện và sẵn sàng chạy theo những thứ vượt quá khả năng tài chính của bản thân. Không có nhiều tiền nhưng luôn nghĩ mua cái gì cũng phải đắt nhất, đẹp nhất, làm gì cũng phải hoành tráng, linh đình. Các khoản nợ tín dụng hay khoản vay trực tuyến phổ biến là ví dụ điển hình.

Trong khi những người khác miệt mài cố gắng, bản tính sĩ diện khiến những người này luôn để đầu óc ở trên mây và ảo tưởng về bản thân. Kiểu người “thùng rỗng kêu to” cũng thường tiêu tiền phung phí chăm chút vẻ bề ngoài, song lại không đầu tư cho trí tuệ.

Khi bị bóc trần, người sĩ diện tìm đủ mọi lý do biện hộ, thậm chí còn cảm thấy bị đả kích, thất vọng cùng cực, khó chấp nhận thực tế. Nếu trốn tránh thất bại, họ sẽ không bao giờ có thể thành công.

Theo Kazuo Inamori, ai cũng có quyền theo đuổi những món đồ xa xỉ, song phải biết lựa sức mình, nếu không tương lai sẽ bị những thứ phù phiếm hủy hoại. Nếu chưa có nhiều tiền hoặc chưa biết cách quản trị, tiêu dùng khôn ngoan, đừng ngại học hỏi và nâng cao năng lực bản thân.

2. Tham dự những bữa tiệc vô nghĩa

Quay trở lại câu chuyện của Kazuo Inamori. Sau khi bị người đời chế giễu không đủ tiền cưới vợ, ông càng chăm chỉ làm việc, cống hiến cho công ty đang bên bờ sụp đổ. Ông hầu như không rời khỏi phòng, thậm chí từ chối mọi cuộc tụ họp. Mỗi người đều có những mối quan hệ khác nhau, song việc tìm ra những mối quan hệ đem lại giá trị đích thực mới thực sự quan trọng.

Khi còn trẻ, chúng ta thường thích những nơi náo nhiệt, đông vui. Nhiều người còn cho rằng đây là dịp giúp gặp gỡ nhiều người hơn, tạo dựng các mối quan hệ xã hội bền chặt hơn. Tuy nhiên, theo Kazuo Inamori, nếu bạn không mang lại lợi ích cho đối phương, họ sẽ chẳng dại lãng phí thời gian dành cho bạn. Bởi vậy, trước khi bắt đầu mở rộng mối quan hệ, thay vì đến các bữa tiệc vô bổ, hãy tự đánh giá lại bản thân xem mình thiếu gì, cần gì.

“Khi bạn có thể mang lại lợi ích cho người khác, các mối quan hệ giá trị và cơ hội chắc chắn sẽ đến với bạn”, Kazuo Inamori khẳng định.

3. Ảo tưởng làm giàu sau một đêm

Nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos từng hỏi Warren Buffett: “Ông là tỷ phú thuộc top những người giàu trên thế giới. Nguyên tắc đầu tư của ông quá đơn giản. Tại sao không có nhiều người học theo ông?’’. Buffett khi đó đáp: “Bởi không ai muốn trở nên giàu có một cách chậm chạp cả”.

Trong năm đầu tiên kinh doanh, Kazuo Inamori kiếm hàng triệu đô lợi nhuận. Lúc đó, nhiều đồng nghiệp theo ông nghĩ ngay đến việc chia cổ tức. Vị tỷ phú khi đó đã dành 3 ngày xoa dịu, đồng thời nhắc những người trẻ tuổi rằng không nên ảo tưởng việc làm giàu chỉ sau một đêm.

“Một phần lao động sẽ cho ra một phần thu hoạch. Ngày dồn tháng chứa, từ ít tới nhiều, kỳ tích cứ như vậy mà được tạo ra’’. Nếu cứ ôm mộng phất lên sau một đêm, về căn bản sẽ không thể tĩnh tâm soi xét mọi thứ.

Câu chuyện đầu cơ của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn góp sức thổi giá các cổ phiếu “meme’’ là ví dụ điển hình. Đây là khái niệm được nhắc đến khá nhiều trong giới tài chính chứng khoán nhằm ám chỉ những những công ty, doanh nghiệp không có gì nổi bật, thậm chí là bết bát, nhưng lại được một nhóm nhà đầu tư ra sức mua vào. Điểm chung là tính đầu cơ của chúng cực cao, có thể biến động vài chục phần trăm chỉ trong một phiên và thường được định giá lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực. Công ty cho thuê ô tô Hertz, hãng bán lẻ trò chơi GameStop và chuỗi rạp chiếu phim AMC là 3 ví dụ điển hình.

Dẫu biết chúng chỉ là những quả bong bóng chực nổ, các nhà đầu cơ lại không mấy khi để tâm. Họ sức mua vào với hy vọng được bán ra với giá cao hơn, một cách nhanh nhất có thể. Tâm lý này dễ hiểu, bởi mọi người luôn muốn giàu nhanh. Bản chất con người chủ yếu do lòng tham thúc đẩy.

Có câu “Lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì”, tức thành công tại lâu dài chứ không tại nhanh chóng. Chính vì vậy, để thành công, bạn không cần đi nhanh, mà ngược lại, hãy đi chậm. Chậm nghĩa là ổn, và ổn chính là biểu hiện của sự trưởng thành.

