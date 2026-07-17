Nhà sáng lập ZXMOTO cho biết, ngoài khoản quyên góp 19 tỷ đồng, công ty còn cử một đội ngũ mang theo nhu yếu phẩm đến Quảng Tây, Trung Quốc để hỗ trợ người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Mới đây, nhà sáng lập hãng xe máy ZXMOTO Trương Tuyết thông báo trên tài khoản mạng xã hội rằng, công ty đã quyên góp 5 triệu nhân dân tệ (hơn 19 tỷ đồng) cho Liên đoàn Từ thiện Quảng Tây, Trung Quốc, nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, vừa hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, gây vỡ đập và lũ lụt nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 39 người thiệt mạng.

Trương Tuyết (Zhang Xue), nhà sáng lập hãng ZXMoto thời điểm trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CGTN sau chiến thắng tại WorldSSP - Ảnh: CGTN

Đáng chú ý, hãng xe này cũng vừa hoàn tất việc thanh toán khoản nợ doanh nghiệp trị giá 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD).

Có thời điểm khó khăn về tài chính, Trương Tuyết thậm chí phải vay tiền đồng nghiệp để có 200 nhân dân tệ (700 nghìn đồng) làm tiền tiêu vặt cho con.

Ông cho biết đã bán một phần cổ phần của mình cho các nhà đầu tư để có nguồn tiền thanh toán toàn bộ khoản nợ.

Trước những ý kiến cho rằng số tiền quyên góp quá lớn, Trương Tuyết chia sẻ: "Một số bạn bè nói rằng tôi quyên góp quá nhiều. Nhưng thành thật mà nói, khoản tiền này không mang tính quyết định đối với số phận của ZXMOTO, trong khi lại có ý nghĩa rất lớn đối với người dân ở vùng thiên tai."

Ngoài khoản quyên góp bằng tiền mặt, Trương Tuyết còn ủng hộ hơn 30 tấn hàng cứu trợ, gồm mì ăn liền, sữa bột, đồ uống và tã trẻ em cho người dân Quảng Tây.

Bão lũ gây thiệt hại khủng khiếp cho vùng Quảng Tây

Ông cũng điều động một đội gồm 5 xe mô tô ZXMOTO cùng các tay lái đến khu vực chịu ảnh hưởng của lũ để vận chuyển hàng cứu trợ tới những nơi đường sá bị chia cắt, phương tiện thông thường không thể tiếp cận.

Theo Trương Tuyết, trước khi triển khai hỗ trợ, nhóm của ông đã trao đổi với lực lượng cứu hộ tại hiện trường để xác định những nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Đội cứu trợ cũng chuẩn bị các giỏ chở hàng chuyên dụng, giúp việc vận chuyển vật tư bằng xe mô tô thuận tiện và hiệu quả hơn.

Hành động của nhà sáng lập hãng xe ZXMOTO đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Một người bình luận: "Ông ấy vừa trả xong khoản nợ của mình đã lập tức quyên góp một số tiền lớn cho Quảng Tây, trong khi doanh nghiệp của chính ông cũng đang cần nguồn vốn để phát triển."

Một ý kiến khác cho rằng: "Xe mô tô đặc biệt hữu ích trong công tác cứu hộ, nhất là tại những khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc nơi đường sá nhỏ hẹp, bị chia cắt sau thiên tai."

Một cư dân mạng khác nhận xét: "Trương Tuyết không chỉ tốt bụng mà còn rất chu đáo. Ông chuẩn bị đúng những vật dụng mà người dân vùng lũ thực sự cần."

Trương Tuyết cho biết những hình ảnh về trận lũ ở Quảng Tây khiến ông nhớ lại đợt lũ lịch sử tại Trung Quốc năm 1998. Đây được xem là một trong những trận lũ nghiêm trọng nhất trong khoảng 40 năm, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến trên 200 triệu người.

Xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, Trương Tuyết thấu hiểu nỗi cơ cực của người dân vùng lũ nên đã dành phần lớn tài sản của ông để làm từ thiện

Quê hương của ông tại huyện Ma Dương, tỉnh Hồ Nam cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của trận lũ năm đó. Nhắc lại ký ức tuổi thơ, Trương Tuyết không giấu được xúc động: "Khi ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi vẫn nhớ cảnh từng ngôi nhà lần lượt bị dòng nước cuốn trôi."

Sinh năm 1987 trong một ngôi làng nghèo ở Trung Quốc, Trương Tuyết lớn lên cùng ông bà sau khi cha mẹ ly hôn. Đến năm 14 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông phải nghỉ học và xin việc tại một cửa hàng sửa chữa xe máy.

Năm 2013, Trương Tuyết cùng vợ là Trần Tinh Ý (Chen Xingyi) chuyển đến Trùng Khánh – nơi được mệnh danh là "thủ phủ xe máy" của Trung Quốc với số vốn vỏn vẹn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD). Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, hai vợ chồng chính thức thành lập hãng xe máy ZXMOTO vào tháng 4/2024.

Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, Trương Tuyết còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tháng 4 vừa qua, ông đã quyên góp toàn bộ 5 triệu nhân dân tệ thu được từ cuộc đấu giá phiên bản mô phỏng duy nhất của chiếc mô tô từng giành chức vô địch thế giới cho Smile Angel Foundation – quỹ từ thiện có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên hỗ trợ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Quỹ này do nam diễn viên Lý Á Bằng và ca sĩ Vương Phi đồng sáng lập.

Bên cạnh đó, Trương Tuyết cũng công bố kế hoạch đấu giá chiếc ZXMOTO 820RR-RS mang số 53 – mẫu xe được tay đua Valentin Debise sử dụng để bước lên bục vô địch tại chặng đua ở Bồ Đào Nha hồi tháng 3. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho Quỹ từ thiện Han Hong Love Charity Foundation.