"Ông trùm giấu mặt" Lê Thành Công cùng hoa hậu Thùy Tiên tham gia nhiều công ty là ai?

Vào ngày 3/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty.

Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với các đối tượng (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội Lừa dối khách hàng và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu (Ảnh: Bộ Công an).

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Lê Thành Công là ai?

Trong số các bị can, một nhân vật đáng chú ý là Lê Thành Công, 36 tuổi - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm mới thành lập Công ty Chị Em Rọt vào tháng 11/2024, Lê Thành Công (Phường Cửa Nam, TP Vinh - Nghệ An) đã góp 19% vốn điều lệ, tương đương 950 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Ngoài Công ty cổ phần Chị Em Rọt, Lê Thành Công còn là người đại diện pháp luật, góp vốn thành lập khoảng 7 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khác tại Hà Nội và TP.HCM, thông tin này được đăng tải trên tờ Dân trí.

Theo miêu tả trên tờ Phụ nữ số, dù không ồn ào, phô trương hình ảnh cá nhân trên MXH nhưng với những ai đã theo dõi team Quang Linh Vlogs từ lâu sẽ đều nhận ra, Lê Thành Công góp mặt trong nhiều hoạt động của team nhưng đều giấu mặt.

Trước đó, Lê Thành Công từng có thời gian làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Sau đó, khi mở rộng mối quan hệ, người này cũng bắt đầu tìm hiểu, dấn thân vào lĩnh vực tài chính, kinh doanh và đầu tư.

Lê Thành Công từng bước dựng lên hệ sinh thái kinh doanh riêng bằng cách thành lập loạt công ty, đồng thời rót vốn vào chuỗi doanh nghiệp chuyên về thương mại điện tử, marketing và truyền thông, tập trung phục vụ giới bán hàng online và offline.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, không chỉ cùng tham gia vào Công ty Chị Em Rọt, Lê Thành Công và Thùy Tiên đã góp vốn, thành lập Công ty cổ phần Pharco Việt Nam từ năm 2021 - thời điểm trước khi Thùy Tiên đăng quang hoa hậu.

Pharco Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Đây là đơn vị phân phối độc quyền một thương hiệu nước hoa tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ ban đầu là 4 tỷ đồng. Trong đó, Lê Thành Công góp 55%, Thùy Tiên góp 10%, phần còn lại thuộc các cổ đông khác.

Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là bà Võ Thị Lộc (28 tuổi). Trên các phương tiện truyền thông, Thùy Tiên thường được nhắc đến là "chủ tịch" của công ty.

Đến cuối năm 2022, công ty tăng vốn lên 8 tỷ đồng, nhưng chưa công bố chi tiết cơ cấu cổ đông sau tăng vốn.