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Ông trùm dầu mỏ của thế giới đón tin buồn từ Trung Quốc

Như Quỳnh
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Trung Quốc đã không đăng ký mua thêm các lô dầu thô của quốc gia này.

Ông trùm dầu mỏ của thế giới đón tin buồn từ láng giềng Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một số nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc đã không đăng ký mua các lô dầu thô theo hợp đồng dài hạn từ Saudi Arabia cho tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu, nguồn cung cạnh tranh gia tăng và những gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Riyadh.

Theo Oilprice, ít nhất hai nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã không yêu cầu bất kỳ lô hàng giao định kỳ nào cho tháng 8, trong khi một số nhà máy khác vẫn chưa được phân bổ khối lượng cung ứng dài hạn. Các nguồn tin giao dịch cho biết diễn biến này phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với dầu thô của Saudi Arabia tại thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Kể từ khi xung đột giữa Iran và Israel bùng phát, Saudi Arabia chỉ phân bổ từ 10-20 triệu thùng dầu thô mỗi tháng cho Trung Quốc, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 40 triệu thùng/tháng của năm ngoái. Nguồn cung hạn chế cùng mức giá cao trong giai đoạn đầu xung đột đã khiến lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đăng ký theo hợp đồng dài hạn giảm mạnh.

Trong những tuần đầu của cuộc chiến, Saudi Aramco đã thiết lập mức giá bán chính thức (OSP) cao kỷ lục so với giá dầu chuẩn đối với các hợp đồng cung cấp dài hạn cho châu Á, làm giảm sức cạnh tranh của dầu thô Saudi trên thị trường.

Đầu tháng này, Saudi Arabia đã điều chỉnh giảm giá dầu thô giao cho khách hàng châu Á trong tháng tới với mức cắt giảm mạnh nhất trong khoảng hai thập kỷ. Theo đó, dầu Arab Light – loại dầu chủ lực của nước này – sẽ được bán với mức giá thấp hơn 1,5 USD/thùng so với mức trung bình của dầu Oman/Dubai, tiêu chuẩn định giá mà các nhà xuất khẩu vùng Vịnh sử dụng cho thị trường châu Á.

Việc định giá dầu Arab Light thấp hơn mức chuẩn được xem là động thái hiếm gặp của quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, phản ánh nỗ lực giành lại sức cạnh tranh tại thị trường châu Á.

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Tuy nhiên, Riyadh đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các nhà xuất khẩu dầu khác trong khu vực vùng Vịnh, những nước sẵn sàng đưa ra mức chiết khấu sâu hơn và có lợi thế về logistics khi có thể cung cấp dầu từ các cảng nằm ngoài eo biển Hormuz, giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển cho khách hàng.

Trong khi đó, căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia. Việc vận chuyển dầu thô từ cảng Ras Tanura qua tuyến hàng hải chiến lược này có thể chịu thêm áp lực nếu tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục leo thang.


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Tags

Trung Quốc

Saudi Arabia

nhà máy lọc dầu

tin buồn

ông trùm dầu mỏ

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