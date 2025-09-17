“Ông trùm” đắt show miền Tây chị em ai cũng mê: Từ cát-xê chỉ 15.000 đồng, nay kiếm nghìn tỷ như máy

Ai thuộc thế hệ 8x-9x hẳn khó quên hình ảnh nam ca sĩ mái tóc dài lãng tử, giọng khàn đặc trưng, mỗi lần xuất hiện ở sân khấu hội chợ lại khiến khán giả miền Tây chen chúc, reo hò - người đó chính là Lý Hải. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, từ ca hát đến làm phim, anh vẫn giữ được sức hút bền bỉ trong làng giải trí. Ở ngưỡng U60, Lý Hải không chỉ là thần tượng tuổi thơ của hàng triệu khán giả mà còn là “ông trùm phòng vé” cá kiếm nghìn tỷ, một trong những nghệ sĩ đa năng bậc nhất Vbiz.

Nam ca sĩ khiến hội chị em miền Tây phát cuồng: Cứ đi hát là cháy vé, âm nhạc phủ sóng cả thập kỷ

Sinh năm 1968 tại Tiền Giang, Lý Hải, tên thật Nguyễn Văn Hải, lớn lên trong gia đình nghèo khó. Anh từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM với mong muốn trở thành diễn viên. Tuy nhiên, cơ duyên lại đưa anh đến âm nhạc. Thời gian đầu chập chững vào nghề, anh từng nhận được thù lao bèo bọt 15.000 đồng, chỉ đủ tiền uống một cốc nước mía. Có những buổi tối, nam nghệ sĩ phải chạy tới 10 show ca nhạc.

Lý Hải từng nhận mức cát xê 15.000 đồng

Giữa thập niên 1990, khi thị trường nhạc trẻ bùng nổ, Lý Hải vụt sáng trở thành cái tên đình đám, đặc biệt ở khu vực miền Tây - nơi nam nghệ sĩ luôn trong tình trạng “cháy vé” mỗi lần đi diễn. Sang đến đầu năm 2000, Lý Hải tiên phong trong việc sản xuất series ca nhạc ăn khách một thời - Bên Em Trọn Đời. Lý Hải nhớ lại, cuộc đời bước sang trang mới, có thể tặng bản thân một chiếc xe Dream trị giá 7 cây vàng.

Liều Thuốc Cho Trái Tim - Trọn Đời Bên Em - Lý Hải

Bộ 3 Trọn Đời Bên Em

Hơn 10 phần album phát hành liên tục đều bán được hàng chục nghìn bản, trở thành hiện tượng băng đĩa thời đó. Với ca từ giản dị, giai điệu bắt tai, những ca khúc khác của nam ca sĩ như Khi Người Đàn Ông Khóc, Phút Biệt Ly, Liều Thuốc Cho Trái Tim … cũng từng khiến hàng triệu khán giả trẻ say mê. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của mình, Lý Hải đã cho ra mắt tới 600 ca khúc, chắp bút sáng tác 20 ca khúc. Rất nhiều ca khúc trong số nổi tiếng đình đám, các câu thoại trong phim ca nhạc của anh cũng trở thành câu nói cửa miệng của khán giả.

Hơn 10 phần album phát hành liên tục đều bán được hàng chục nghìn bản, trở thành hiện tượng băng đĩa thời đó

Ở thời hoàng kim, Lý Hải xuất hiện dày đặc trên poster và bìa đĩa, đã in sâu vào ký ức của một thế hệ khán giả nữ, biến anh thành thần tượng miền Tây đúng nghĩa. Không chỉ âm nhạc, Lý Hải còn được yêu mến nhờ cách giao lưu với khán giả trong các chuyến lưu diễn hội chợ. Anh thường xuyên chạy show khắp miền Tây, hát từ sân khấu tỉnh đến các sự kiện ngoài trời, lúc nào cũng chật kín người.

Đặc biệt, fan nữ luôn chiếm đa số, hò hét, chen nhau để được nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt. Có thời, các đêm diễn của Lý Hải ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An… được ví chẳng khác gì mini concert của ngôi sao hạng A.

Nhắc đến Lý Hải, nhiều khán giả vẫn nhớ rõ hình ảnh một nam ca sĩ phong trần, lãng tử với mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt sáng và giọng hát khàn đặc trưng. Thời hoàng kim, anh là “người tình trong mộng” của không ít cô gái tỉnh lẻ, bởi không chỉ hát tình ca ngọt ngào mà còn có phong thái gần gũi, giản dị đúng gu khán giả miền Tây vốn yêu sự chân chất.

Chính nhờ sự kiên trì, cần mẫn và khả năng chạm đến cảm xúc khán giả, Lý Hải đã tạo dựng hình ảnh một siêu sao ca nhạc được chị em mê mẩn. Chăm chỉ đu theo trào lưu nhạc trẻ sôi động, Lý Hải vẫn có thể cận được những giai điệu nhẹ nhàng, lời ca tình cảm, đúng với gu nghe nhạc của số đông khán giả nữ khu vực sông nước.

Lý Hải tạo dựng hình ảnh một siêu sao ca nhạc được chị em mê mẩn

Từ ca sĩ hội chợ đến “ông vua phòng vé”, nay gác mic vẫn kiếm tiền như máy

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát, năm 2015, Lý Hải rời sân khấu để thực hiện cho giấc mơ lớn hơn - đạo diễn phim ảnh. Thương hiệu điện ảnh Lật Mặt ra mắt từ 2015 đến nay liên tục lập kỷ lục phòng vé. Trong đó, Lật Mặt 6 (2023) đã mang về hơn 250 tỷ đồng, Lật mặt 7 (2024) từng nắm giữ kỷ lục là phần phim có doanh thu cao nhất, với 482 tỷ đồng và gần đây nhất là sức hút không hề giảm của Lật Mặt 8 với doanh thu ghi nhận là 232 tỷ đồng.

Lật Mặt là thương hiệu điện ảnh nghìn tỷ của Việt Nam

Theo ước tính, tổng doanh thu 8 phần Lật Mặt rơi vào khoảng 1.440 tỷ đồng, giúp Lý Hải có thể thu về ước chừng hơn 300 tỷ đồng.Nhờ đó, anh không chỉ là ca sĩ thành công mà còn trở thành đạo diễn - nhà sản xuất mát tay, đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ giàu có bậc nhất Vbiz.

Bước sang ngưỡng U60, Lý Hải không còn giữ lịch chạy show dày đặc như trước nhưng vẫn là một trong những nghệ sĩ “cá kiếm” bậc nhất showbiz Việt. Khối tài sản “nghìn tỷ” của Lý Hải không chỉ đến từ ca hát và phim ảnh mà còn nhờ cách anh quản lý tài chính khôn ngoan. Anh đầu tư vào bất động sản, sở hữu nhiều căn nhà ở TP.HCM và biệt thự hoành tráng cho gia đình. Cuộc sống xa hoa của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà với xe sang, nhà đẹp, chính là minh chứng rõ nhất cho sự giàu có mà anh đã gây dựng từ bàn tay trắng.

Cuộc sống xa hoa của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà với xe sang, nhà đẹp

Khi nhiều nghệ sĩ đã rút lui, Lý Hải vẫn phong độ và bền bỉ. Anh vừa giữ hình ảnh “siêu sao miền Tây” một thời, vừa chứng minh rằng mình có thể trở thành “ông trùm” phòng vé, cá kiếm hàng nghìn tỷ đồng mà vẫn giản dị, khiêm tốn trong đời sống thường ngày. Đây chính là điều khiến khán giả càng nể phục và yêu mến anh hơn sau nhiều thập kỷ.