Ông Trịnh Văn Quyết giới thiệu linh vật chính thức của thương hiệu FLC, giải thích cái tên mang ý nghĩa đặc biệt

Hà Linh
Linh vật chính thức của thương hiệu FLC Group được đặt tên là Bé Sao Xanh.

Tối ngày 29/5, ông Trịnh Văn Quyết chính thức giới thiệu "thành viên nhí" của đại gia đình FLC trên trang facebook cá nhân. Theo đó, mascot (linh vật) chính thức của thương hiệu FLC Group được đặt tên là Bé Sao Xanh. Theo giải thích của ông Trịnh Văn Quyết, ngôi sao tượng trưng cho khát vọng, màu xanh thể hiện cho niềm tin, nụ cười mang ý nghĩa của sự chân thành, gần gũi.

Ông Trịnh Văn Quyết giới thiệu linh vật đại diện thương hiệu FLC chỉ ít ngày sau khi tập đoàn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Với cương vị là Chủ tịch sáng lập tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết đã gửi lời chào và bày tỏ kỳ vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng để tạo nền tảng giúp FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn tới.

Năm 2026, FLC xác định đây là thời điểm củng cố nền tảng hoạt động và tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cấu trúc hệ thống vận hành, đồng thời đẩy mạnh 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bao gồm: bất động sản, du lịch và hàng không.

Trong mảng bất động sản, FLC sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, thanh khoản tốt và tiếp tục lấy nhà ở xã hội làm trọng tâm phát triển, bám sát chủ trương của Chính phủ với các dự án đang triển khai tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Đối với mảng du lịch, tập đoàn hướng tới việc nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống khách sạn, sân golf hiện hữu và mở rộng thị trường khách quốc tế trọng điểm (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ).

Ở lĩnh vực hàng không, FLC tiếp tục phối hợp cùng Bamboo Airways để thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn.

Ban lãnh đạo FLC cho biết mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp là nỗ lực xử lý các vấn đề tồn đọng, hoàn tất các thủ tục pháp lý để hướng tới việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trở lại trên thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

