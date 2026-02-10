Ông Trịnh Văn Quyết báo tin vui tới hàng triệu khách hàng của Bamboo Airways

Mới đây, trên trang cá nhân, Trịnh Văn Quyết đã đăng tải một thông báo liên quan tới Bamboo Airways, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Đây được xem là trạng thái đầu tiên của ông sau 4 năm, đồng thời mang theo một "tin vui" dành cho hàng triệu khách hàng thân thiết của hãng hàng không này.

Theo nội dung chia sẻ, nhân dịp Tết đang đến gần, Bamboo Airways quyết định gia hạn thêm 1 năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ hội viên mà khách hàng đang sở hữu. Việc gia hạn được hệ thống thực hiện tự động, không yêu cầu hội viên làm thêm bất kỳ thủ tục nào. Điều này đồng nghĩa với việc gần 3 triệu hội viên Bamboo Club sẽ tiếp tục được sử dụng các quyền lợi ưu tiên vốn có trong suốt năm tới.

Ảnh FBNV

Thông báo nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch đầu năm được dự báo tăng cao. Với nhiều hành khách, việc duy trì hạng thẻ không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn đem lại giá trị thiết thực trong mỗi chuyến bay.

Đăng ký và sử dụng thẻ hội viên Bamboo Club

Khách hàng có thể đăng ký Bamboo Club hoàn toàn miễn phí thông qua website, ứng dụng di động của Bamboo Airways hoặc tại các quầy dịch vụ của hãng. Sau khi đăng ký, hội viên mặc định sở hữu thẻ Bamboo Club hạng tiêu chuẩn.

Điểm đáng chú ý là Bamboo Airways không bán trực tiếp các hạng thẻ cao cấp. Việc nâng hạng được xét dựa trên quá trình tích lũy điểm và số chuyến bay hợp lệ trong từng chu kỳ. Khi đặt vé hoặc làm thủ tục, hội viên chỉ cần đăng nhập tài khoản hoặc xuất trình thẻ điện tử trên ứng dụng để được áp dụng các quyền lợi tương ứng. Ngoài ra, điểm tích lũy Bamboo Club có thể được sử dụng để đổi vé thưởng, dịch vụ bổ sung hoặc ưu đãi từ các đối tác của hãng, tùy theo từng giai đoạn.

Hiện nay, chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club của Bamboo Airways được triển khai với nhiều hạng thẻ, từ cơ bản đến cao cấp. Cụ thể gồm: Bamboo Club (tiêu chuẩn), Bamboo Club First, Bamboo Club Plus, Bamboo Club Gold và Bamboo Club Diamond.

Tùy theo hạng thẻ, hội viên sẽ được hưởng những quyền lợi khác nhau như ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên lên máy bay, tăng tỷ lệ tích lũy điểm, hỗ trợ hành lý hoặc các tiện ích dịch vụ tại sân bay. Các quyền lợi này được xây dựng nhằm giúp hành trình của hành khách trở nên thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm.

Thẻ hội viên các hãng bay khác tại Việt Nam

Không chỉ Bamboo Airways, nhiều hãng hàng không Việt Nam cũng đang đẩy mạnh các chương trình hội viên nhằm giữ chân khách hàng. Vietnam Airlines với chương trình Lotusmiles hiện được xem là hệ thống thẻ hội viên quy mô lớn nhất, gồm các hạng từ thường, Silver, Gold, Platinum cho tới Million Miler trọn đời. Ưu thế của Lotusmiles là mạng lưới tích điểm rộng, đặc biệt phù hợp với khách bay quốc tế hoặc công tác thường xuyên.

Trong khi đó, Vietjet Air lựa chọn cách tiếp cận khác. Hãng không xây dựng hệ thống thẻ tích lũy dài hạn mà tập trung vào các hạng vé như SkyBoss hay SkyBoss Business, nơi quyền lợi được gắn trực tiếp với dịch vụ mà hành khách trả phí.

Với Vietravel Airlines, chương trình Vietravel Plus lại kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái du lịch, cho phép khách hàng tích điểm không chỉ khi bay mà còn khi mua tour và các dịch vụ lữ hành.

Ảnh minh họa

Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hàng không – du lịch, thẻ hội viên ngày nay không còn đơn thuần là "phần thưởng tích điểm". Với hành khách, giá trị lớn nhất nằm ở trải nghiệm được ưu tiên, đặc biệt khi sân bay đông đúc, chuyến bay bị điều chỉnh hoặc vào mùa cao điểm.

Với các hãng hàng không, thẻ hội viên là công cụ quan trọng để xây dựng nhóm khách trung thành và tạo nguồn doanh thu ổn định. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, những chính sách như gia hạn thẻ, tri ân hội viên được xem là bước đi nhằm củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài.