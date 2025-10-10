HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Anh Văn |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Sáng 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đức Thuận.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội có 6 Phó Chủ nhiệm, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Thiếu tướng Trần Đức Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội là Thượng tướng Lê Tấn Tới.

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

Tags

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Quốc Hùng

uỷ ban quốc phòng

Trần Đức Thuận

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại