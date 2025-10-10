Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

Tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội) đây là những khu vực đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

Cùng đi có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Do ảnh hưởng mưa bão, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê.

Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1 m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

Đến kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Theo Thủ tướng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình hình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

