Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tuấn Minh |

Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Chiều 16-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung Dũng (bên phải), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đăng Quỳnh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ thạc sĩ quản lý Nhà nước về an ninh, tiến sĩ kinh tế quốc tế.

Ông Trần Đăng Quỳnh có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc toàn diện.

Nhận nhiệm vụ ở môi trường mới, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng nề, ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 2.

Lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, quê quán xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lí nhà nước về An ninh trật tự (Học viện An ninh nhân dân), Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế (theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội).

