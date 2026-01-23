HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ông Trần Cẩm Tú tái đắc cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Nhóm phóng viên |

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Theo thông báo tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 23/1, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khoá XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình...

Tháng 1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 22/1/2026, ông Trần Cẩm Tú là một trong 200 nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng 23/1/2026, ông Trần Cẩm Tú cùng 18 nhân sự khác được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

