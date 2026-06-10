HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Tập Cận Bình phát tín hiệu đặc biệt sau cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên

Hải Yến
|

Những động thái mới giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh khu vực có nhiều biến chuyển.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Nội dung này được ông đề cập trong bức điện cảm ơn gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/6.

“Tôi hài lòng với thành công của chuyến thăm. Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đã bước vào một chặng đường lịch sử mới”, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nội dung bức điện cho biết.

Theo KCNA, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, 2 bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, góp phần làm phong phú thêm nội dung quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên; đồng thời thể hiện quyết tâm củng cố tình hữu nghị truyền thống, cùng thúc đẩy phát triển, thịnh vượng và bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn ông Kim Jong Un cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho phái đoàn Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thời gian tới, đồng thời chúc quan hệ hữu nghị giữa 2 nước tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trước đó, ngày 8/6, Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập Cận Bình đã tới Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên trong 8 năm qua.

Ngày 9/6, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định sẵn sàng đưa quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc lên một tầm cao mới.

Theo IZ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại