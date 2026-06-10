Ông Tập Cận Bình phát tín hiệu đặc biệt sau cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên

Những động thái mới giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh khu vực có nhiều biến chuyển.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Nội dung này được ông đề cập trong bức điện cảm ơn gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/6.

“Tôi hài lòng với thành công của chuyến thăm. Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đã bước vào một chặng đường lịch sử mới”, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nội dung bức điện cho biết.

Theo KCNA, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, 2 bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, góp phần làm phong phú thêm nội dung quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên; đồng thời thể hiện quyết tâm củng cố tình hữu nghị truyền thống, cùng thúc đẩy phát triển, thịnh vượng và bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn ông Kim Jong Un cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho phái đoàn Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thời gian tới, đồng thời chúc quan hệ hữu nghị giữa 2 nước tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trước đó, ngày 8/6, Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập Cận Bình đã tới Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên trong 8 năm qua.

Ngày 9/6, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định sẵn sàng đưa quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc lên một tầm cao mới.