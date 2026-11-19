Đây là một cử chỉ thể hiện tình cảm trực tiếp hiếm thấy ở ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị với nghi thức thảm đỏ chưa từng có ngay khi vừa đáp xuống Thâm Quyến hôm 18/11, trước thềm chuỗi hội đàm của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Lễ đón hôm 18/11 đánh dấu lần đầu tiên sau gần 7 thập kỷ một nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc trực tiếp ra tận nơi đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài ngay khi vừa hạ cánh.

Lần gần nhất sự kiện tương tự diễn ra là vào năm 1959, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông có mặt tại sân bay Bắc Kinh để đón nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trong một chuyến thăm bí mật diễn ra giữa thời kỳ hoài nghi chiến lược.

Nhưng lần này mọi chuyện đã khác. Sau khi ông Trump bước xuống cầu thang chuyên cơ Không lực Một, lãnh đạo của hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới đã ôm chầm lấy nhau trước ống kính máy quay, một cử chỉ thể hiện tình cảm trực tiếp hiếm thấy ở ông Tập.

Ngay sau đó, 5 tiêm kích J-10C của Đội bay biểu diễn Bát Nhất thuộc Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã gầm vang bay lướt qua, nhả những dải khói màu rực rỡ trên bầu trời.

Trung Quốc muốn phát đi một thông điệp rõ ràng: nghi thức vinh danh chưa từng có dành cho ông Trump là minh chứng cho thấy Bắc Kinh coi trọng nguyên tắc "có đi có lại" như thế nào.

Nguyên tắc "có đi có lại" đã trở thành một yếu tố then chốt trong quan hệ Trung - Mỹ và từng được ông Tập nhấn mạnh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ cách đây 2 tháng.

"Trung Quốc là đất nước của lễ nghĩa với truyền thống có đi có lại", ông Tập nhấn mạnh.

Bằng việc ra tận đường băng ở Thâm Quyến đón Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đáp lễ sự tiếp đón nồng ấm hiếm thấy mà ông nhận được tại Washington hồi tháng 9.

"Khi tôi thăm Mỹ vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân đã đặc biệt ra tận sân bay đón tôi và tổ chức một lễ đón long trọng. Trung Quốc là một quốc gia trọng lễ nghĩa và có truyền thống có đi có lại", hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói với ông Trump ngay trên đường băng.

Tân Hoa Xã cho biết ông Tập kỳ vọng sẽ có những cuộc trao đổi sâu rộng với ông Trump về "các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung - Mỹ, hợp tác châu Á - Thái Bình Dương và cục diện toàn cầu", đồng thời thúc đẩy sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng của mối quan hệ song phương.

Theo Axios, sự xuất hiện bất ngờ của ông Tập là một cử chỉ ngoại giao khác thường. Chủ tịch Trung Quốc đã không trực tiếp ra đón khi ông Trump tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 5.

Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện trực tiếp của ông Tập, lễ đón dành cho ông Trump cũng được tổ chức cầu kỳ hơn hẳn so với nghi thức dành cho các nhà lãnh đạo quốc gia khác tới Thâm Quyến.

Buổi lễ huy động số lượng thanh thiếu niên Trung Quốc vẫy hoa và quốc kỳ trên đường băng nhiều gần gấp đôi thông thường, cùng sự góp mặt của đội quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước.

Thế giới đang nín thở chờ xem cuộc họp ba bên giữa ba cường quốc lớn nhất sẽ diễn biến ra sao, đặc biệt là những tác động tiềm tàng đối với cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề Triều Tiên và thậm chí cả khu vực Trung Đông.

Hãng thông tấn chính thức TASS của Nga dẫn lời cố vấn cấp cao Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cả ba bên đang tích cực làm việc để đưa ra một tuyên bố chung, và các bên sẽ đề cập tới hàng loạt vấn đề, "có tính đến các cuộc xung đột đang giày xéo thế giới".

Trước thềm cuộc họp ba bên này sẽ là cuộc hội đàm song phương giữa ông Tập và ông Trump, cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ sau thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.