Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay, trao đổi ngắn tại tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì ở Thâm Quyến.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 18/11 có cuộc trò chuyện ngắn bên lề tiệc chiêu đãi dành cho các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau nghi thức đón tiếp chính thức do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Ông Trump là nhà lãnh đạo cuối cùng được Chủ tịch Tập Cận Bình chào đón tại sự kiện.

Sau khi nghi thức kết thúc, Tổng thống Putin chủ động tiến đến chỗ người đồng cấp Mỹ. Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau rất chặt, trao đổi vài câu ngắn gọn trước sự chứng kiến của những người tham dự. Nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo không được tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TASS)

Sau màn chào hỏi, Chủ tịch Tập Cận Bình mời ông Putin và ông Trump di chuyển đến vị trí đã được sắp xếp để chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm vinh danh các nhà lãnh đạo kinh tế tham dự Diễn đàn APEC.

Địa điểm tổ chức nằm tại quận Phúc Điền, trong khuôn viên Công viên Hương Mật. Khu phức hợp còn bao gồm Trung tâm Văn hóa và Tài chính Thâm Quyến cùng Trung tâm Nghệ thuật Sân khấu Quốc tế.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước thềm cuộc gặp ba bên dự kiến được tổ chức vào ngày 19/11, với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo TASS, cuộc hội đàm sắp tới sẽ đánh dấu lần thứ tám ông Putin và ông Trump gặp trực tiếp trong hai nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo Mỹ.