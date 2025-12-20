HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ông Putin tiết lộ lý do phải tuyển chọn gắt gao lực lượng điều khiển drone

Hải Yến |

Tổng thống Nga cho biết số người muốn phục vụ trong lực lượng không người lái tăng mạnh, buộc Bộ Quốc phòng phải tổ chức tuyển chọn.

- Ảnh 1.

(Ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga buộc phải tổ chức tuyển chọn do số lượng người mong muốn phục vụ trong lực lượng hệ thống không người lái tăng rất lớn. Ông đưa ra nhận định này trong chương trình đối thoại trực tiếp kết hợp họp báo.

“Số người muốn phục vụ trong binh chủng hàng không không người lái mới được thành lập nhiều đến mức Bộ Quốc phòng buộc phải công bố tuyển chọn,” ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga, hơn 400.000 người đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay. Ông cũng lưu ý rằng trong số này có rất nhiều sinh viên, những người mong muốn trở thành người điều khiển drone.

Tổng thống Putin cho biết Nga đã trở thành quốc gia dẫn đầu về số lượng người điều khiển drone, vượt qua đối phương trong lĩnh vực này.

Nguyên thủ quốc gia Nga đồng thời nhấn mạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov trực tiếp phụ trách lĩnh vực máy bay không người lái, và chính nhờ sự tham gia cá nhân của ông mà tình hình trong hướng này đã thay đổi một cách căn bản.

Tổng thống Nga cũng cho biết, hiện nay quân đội vẫn chưa có đủ số lượng drone hạng nặng, song Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng đang tích cực giải quyết vấn đề này, và nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.

Theo TASS
