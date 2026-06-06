Tổng thống Nga nói về cuộc đua lớn tại Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF-2026) diễn ra từ 3 đến 6/6.

Tầm quan trọng của chủ quyền

Cuộc đua giành chủ quyền “đang diễn ra mạnh mẽ và ngày càng tăng tốc”. Theo ông Putin, vấn đề này “không chỉ liên quan đến khả năng chống lại sức ép từ bên ngoài và bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Khả năng của một quốc gia trong việc bảo đảm chủ quyền của chính mình là yếu tố then chốt quyết định vị thế của quốc gia đó trong hệ thống kinh tế toàn cầu cũng như vai trò dẫn dắt.

“Chủ quyền có nghĩa là mạnh hơn và tôi muốn nhấn mạnh, thông minh hơn, tức là quản lý nguồn lực chính xác hơn và đầu tư hiệu quả hơn, gồm cả vào phát triển công nghệ. Chủ quyền thực sự đòi hỏi hiệu quả”, ông Putin nói.

Các lệnh trừng phạt và việc phương Tây tịch thu tài sản

Theo Tổng thống Nga, các lệnh trừng phạt và việc phương Tây tịch thu dự trữ quốc tế của Nga đã “gây tác động không thể đảo ngược” đối với vị thế của các đồng tiền toàn cầu như USD và euro.

Ông cho rằng bất kỳ quốc gia nào, gồm cả Nga, đều có thể mất quyền tiếp cận các tài sản hợp pháp bằng USD và euro bất cứ lúc nào.

“Tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ, giống như Nga, đều có thể bất cứ lúc nào mất quyền tiếp cận các tài sản hợp pháp của mình”, ông nói.

Ông Putin cho rằng các lý do để phương Tây tịch thu tài sản nước ngoài có thể rất đa dạng, từ xung đột cho tới các vấn đề liên quan LGBT.

“Các lý do có thể rất khác nhau, nhưng họ luôn có thể tìm ra lý do”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thế giới cần một kiến trúc tài chính hiện đại và linh hoạt, không có các rào cản hay hạn chế, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển độc lập của các quốc gia.

“Các công cụ của hệ thống đó phải giúp giảm chi phí, đẩy nhanh thanh toán, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và tất nhiên phải chống hiệu quả các hành vi trốn thuế, gian lận và rửa tiền. Đây là những vấn đề luôn cần được quan tâm”, ông nhấn mạnh.

Phương Tây đang kích động hỗn loạn

Ông Putin khẳng định Nga luôn cởi mở với những đối tác quan tâm tới hợp tác và sẵn sàng xây dựng quan hệ bình đẳng, cùng có lợi.

“Chúng tôi luôn cởi mở với những ai muốn hợp tác với đất nước chúng tôi và sẵn sàng cho sự hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”, ông nói.

Theo Tổng thống Nga, sức ép đối với Nga vẫn tiếp diễn nhưng “không gian xoay xở” của nước này đã mở rộng nhờ các đối tác mới, giải pháp tài chính mới và các cách tiếp cận công nghệ mới.

Ông cho rằng chính sách mang tính đối đầu của bộ máy quan liêu châu Âu là thiển cận, không chỉ khiến châu Âu tiếp tục mất vị thế trong nền kinh tế toàn cầu mà còn làm suy yếu an ninh khu vực và toàn cầu.

“Các tầng lớp tinh hoa châu Âu đang kích động hỗn loạn”, ông nói đồng thời cho rằng họ đang tìm cách lôi kéo ngày càng nhiều quốc gia vào các quá trình đó.

“Những quá trình này không tự phát sinh. Chúng là kết quả của cuộc chuyển đổi cơ cấu lớn nhất của thế giới trong nhiều thập kỷ”, ông nhận định.

Trong một phát biểu khác tại phiên họp toàn thể SPIEF-2026, Tổng thống Putin cho biết ông không thấy lý do để tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Khi được đề nghị bình luận về bức thư gần đây của ông Zelensky, nhà lãnh đạo Nga không trả lời trực tiếp tác giả bức thư mà gửi thông điệp tới các binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến.

“Cả đất nước đều tự hào về các bạn và đặt niềm tin vào các bạn. Hãy tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, các anh em của tôi!”, ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu phản hồi này có đồng nghĩa với việc ông không có kế hoạch gặp người gửi bức thư hay không, Tổng thống Nga trả lời:

“Hiện tại, tôi không thấy có lý do nào cho việc đó”.

Kinh tế Nga

Theo ông Putin, đà tăng trưởng kinh tế của Nga hiện ở trạng thái “chậm lại”.

“Trong tháng 4 năm nay, GDP tăng 1,3%, còn trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4 tăng thêm 0,2%”, ông nói.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh nợ công của nước này hiện ở mức 16,4% GDP, thấp hơn nhiều so với Khu vực Đồng euro.

“Nợ công của Khu vực Đồng euro năm 2025 đã lên tới 81,7% GDP. Những trường hợp cao nhất là Hy Lạp 146%, Italy 137%, Pháp 115%, Bỉ 108%. Còn Nga là 16,4%”, ông cho biết.

Ông Putin khẳng định: “Nga giữ vị trí cao về ứng dụng nền tảng số, sàn thương mại điện tử, giải pháp tài chính, dịch vụ đô thị, y tế và giáo dục. Chúng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tại Nga và ở hàng chục quốc gia nơi chúng cạnh tranh thành công với các đối thủ nước ngoài”.

“Thâm hụt của EU năm 2025 là 3,1% GDP. Những mức cao nhất thuộc về Ba Lan 3,7%, Bỉ 5,2%, Pháp 5,1%, Mỹ 5,9%. Còn Nga là 2,6%”, ông nói.

Ông Putin nhận định tăng trưởng đầu tư là chỉ báo quan trọng nhất phản ánh hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều hành kinh tế. Lạm phát tại Nga đang tiếp tục giảm và dự kiến sẽ tiến gần mức 5,2% trong năm nay.

“Chỉ với chất lượng cuộc sống cao và mức lương cao, đất nước chúng ta mới có thể cạnh tranh và thành công về nhân khẩu học”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho biết tiền lương thực tế tại nước này đã tăng 30% trong vòng 5 năm qua sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Nga hiện chủ yếu sử dụng đồng nội tệ trong thương mại với các đối tác lớn.

“Tỷ trọng đồng ruble trong các giao dịch xuất khẩu hiện đạt 65%, tương đương gần 2/3”, ông nói.