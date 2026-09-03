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Ông Putin nói gì về vùng Viễn Đông và Bắc Cực?

Hoàng Vân
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Ngày 2/9, tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu về vùng Viễn Đông và Bắc Cực.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Vùng Viễn Đông và Bắc Cực đang cho thấy đà phát triển tích cực mạnh mẽ. Tốc độ phát triển của các khu vực này vượt trội so với mức trung bình quốc gia trên nhiều chỉ số quan trọng", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Ông Putin nhận định, vị trí địa lý gần các trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu là lợi thế cạnh tranh của các khu vực này.

"Cần phải tiếp tục khai thác tiềm năng của khu vực Viễn Đông và Bắc Cực, đồng thời tận dụng hiệu quả lợi thế cạnh tranh của các khu vực này, bao gồm cả vị trí địa lý gần các trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Putin đưa ra những phát biểu tích cực này tại một cuộc họp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông hôm 2/9.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại Vladivostok, trong khuôn viên trường Đại học Liên bang Viễn Đông.

Chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm nay là "Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân".

Sự kiện này do Quỹ Roscongress tổ chức với sự hỗ trợ của Chính phủ Nga.

Theo TASS
Tags

putin

Bắc Cực

Diễn Đàn Kinh Tế

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