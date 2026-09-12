Ông Putin nói gì về việc EU đưa quân đội đến khu vực xung đột?

Ngày 11/9, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các nước châu Âu, đang bàn về khả năng điều động quân đến khu vực xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc họp báo sau phiên họp toàn thể của Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS, đang diễn ra tại Ấn Độ, Tổng thống Nga đã chỉ trích mạnh mẽ những lời lẽ hung hăng của các chính trị gia phương Tây, và chỉ ra những điểm tương đồng nguy hiểm trong lịch sử giữa hành động hiện tại của họ.

"Họ có muốn đảo ngược kết quả của Thế chiến II không? Giờ họ đang đẩy người dân của mình đến đâu? Đến một cuộc chiến với Liên bang Nga?

Giờ họ đang bàn về việc xem xét đưa quân vào Ukraine. Điều đó có nghĩa là một cuộc chiến với Nga", ông Putin nói.

Giới quan sát lưu ý, những phát biểu này của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra ở một số quốc gia EU về việc thành lập một liên minh, để cử huấn luyện viên quân sự hoặc nhân viên hỗ trợ đến hỗ trợ các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trước đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố, bất kỳ đơn vị quân sự nước ngoài nào và thiết bị phương Tây, mà họ cung cấp trên lãnh thổ Ukraine, đều là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.