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Ông Putin gặp đặc phái viên của Mỹ, nói tình hình Ukraine 'khó khăn'

Phương Anh
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Tổng thống Nga Putin gặp đặc phái viên Mỹ, thảo luận về tình hình Ukraine và nỗ lực chấm dứt chiến sự kéo dài 4 năm.

Ngày 5/9 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin (Moskva, Nga). Trong cuộc gặp, ông Putin nói ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm rằng tình hình tại Ukraine rất “khó khăn”.

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Tổng thống Nga Putin gặp đặc phái viên Mỹ, thảo luận về tình hình Ukraine và nỗ lực chấm dứt chiến sự kéo dài 4 năm. (Ảnh: Reuters)

Hai đặc phái viên dự kiến tới Kiev (Ukraine) ngày 6/9, trong bối cảnh Nga và Ukraine cam kết không tấn công thủ đô của nhau trong thời gian diễn ra các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài hơn 4 năm. Ông Putin đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi hiểu rằng ông ấy đang bước vào tình huống khó khăn nhưng vẫn không ngừng nỗ lực giúp đạt được giải pháp và đóng góp vào việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine ”.

Giống như những cuộc gặp trước đây, ông Putin ngồi cùng trợ lý bàn về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên về đầu tư Kirill Dmitriev. Ông Dmitriev đón hai quan chức Mỹ tại sân bay, đưa họ tới một nhà hàng và sau đó cùng họ tới Điện Kremlin.

Ông Putin nói với ông Witkoff và ông Kushner rằng các cuộc tiếp xúc giữa Moskva và Washington luôn mang đến hiệu quả, đồng thời cho biết Nga thấy thuận lợi khi làm việc với hai đặc phái viên này.

Ông Witkoff cho biết Tổng thống Trump gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Putin và cảm ơn Nga vì duy trì lệnh ngừng bắn trong thời gian phái đoàn Mỹ thăm Moskva. Ông Putin nói Nga sẽ làm hết sức để bảo đảm an toàn cho các nhà trung gian hòa giải.

Trước đó, ông Trump cho biết con rể Jared Kushner và đồng minh trong giới kinh doanh Steve Witkoff đang mang theo “một đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự”. Hai đặc phái viên dự kiến có chuyến thăm Kiev đầu tiên vào ngày 6/9.

Cả Điện Kremlin và Kiev đều cam kết không tấn công các thành phố chính của nhau trong thời gian diễn ra các cuộc thảo luận, sau nhiều tháng các cuộc tấn công leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các quan chức Mỹ “bắt đầu làm việc với phía Nga ngay trong hôm nay”.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái với cam kết giải quyết cuộc xung đột.

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vladimir putin

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