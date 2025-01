Ông Putin ban lệnh tới 4 vùng ở Ukraine - Quân Kiev rút chạy hàng loạt, chuyên gia đoán thời điểm sụp đổ

Sắc lệnh mới của ông Putin

Tờ Kommersant (Nga) ngày 13/1 đưa tin, theo sắc lệnh vừa được Tổng thống Putin ký, quyền hạn của các quan chức cấp cao Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia sẽ được mở rộng. Họ có thể trao thêm quyền hạn cho một số cơ quan chính quyền địa phương để thực hiện các chức năng của cả những cơ quan chưa được thành lập.

Thay đổi này được đưa ra nhằm cho phép những người đứng đầu 4 vùng trên quản lý hiệu quả hơn, đảm bảo cuộc sống của người dân ở các khu vực do Nga kiểm soát.

Ông Putin ban bố sắc lệnh mới tới 4 vùng mà Nga sáp nhập ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó 1 ngày (12/1), Tổng thống Putin kêu gọi tiếp tục đưa các khu vực mới vào "không gian pháp lý và kinh tế" của nước Nga. Ông yêu cầu Văn phòng Tổng công tố và cơ quan phụ trách các vùng lãnh thổ của văn phòng này giúp giải quyết vấn đề của cư dân Donbass, Novorossiya, Kursk, cũng như các khu vực nằm gần chiến tuyến.

Kommersant lưu ý, thông báo về sắc lệnh mới của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga vẫn đang áp đảo ở mặt trận miền đông.

Đề cập tới tình hình mặt trận nãy, hãng tin Reuters (Anh) ngày 13/1 cho biết, Ukraine đã buộc phải ngừng sản xuất tại mỏ than cốc ở Pokrovsk (tỉnh Donetsk) do lực lượng Nga đã áp sát.

Đây là mỏ duy nhất còn lại ở Ukraine sản xuất than cốc, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho ngành công nghiệp sản xuất thép trong nước.

Trước đó 1 ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư Yantarne (Donetsk) và Kalynove (Kharkiv). Trong đó, Yantarne chỉ cách 10km từ thị trấn Kurakhove mà Nga vừa tuyên bố kiểm soát hôm 6/1.

Đáng lưu ý, các bước tiến của Nga chưa dừng ở đó. Theo tạp chí National Interest (Mỹ), Nga đang đồng thời dồn lực lượng hùng hậu và vũ khí hạng nặng để đánh bật lực lượng Ukraine tại Torestk, cũng thuộc tỉnh Donetsk.

Tình hình chiến trường đang rất bất lợi cho Ukraine. Ảnh: Politico

Hôm 11/1, truyền thông Nga thông báo, sau 5 tháng giao tranh ác liệt, quân đội Nga đang tiến gần đến giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thành phố Toretsk với 31.000 dân.

Theo tờ EA Daily (Nga), giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở ngoại ô phía tây và phía bắc thành phố, nhưng 95% địa bàn Toretsk đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của phía Nga. Chỉ còn một phần nhỏ do quân đội Ukraine kiểm soát, song tình hình với họ đang xấu đi.

Chia sẻ về tình hình chiến trường hiện tại với tờ New York Times (Mỹ), Oleksandr Shyrshyn – chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine thừa nhận, tinh thần của người dân Ukraine đã suy giảm trong gần 3 năm chiến tranh.

Theo trang tin tức News.ru (Nga), các binh sĩ Ukraine tại mặt trận miền đông đang "đầu hàng hàng loạt". Theo trung tá Mỹ về hưu Daniel Davis, quân đội Ukraine "có thể sụp đổ hoàn toàn" do các vấn đề về tổ chức.

Gần đây nhất, truyền thông Ukraine cho biết, nước này đang phải điều tra vụ 1.700 binh sĩ từ Lữ đoàn do Pháp huấn luyện tháo chạy khi được triển khai tới gần "điểm nóng" Pokrovsk.

Tờ 5News (Ukraine) ngày 30/12/2024 dẫn các số liệu do văn phòng công tố viên Ukraine công bố cho thấy, hơn 90.000 vụ điều tra đã được mở, liên quan tới trường hợp binh sĩ vắng mặt không được phép hoặc đào ngũ.

Tại Kiev, nhà chức trách Ukraine đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Moscow và Washington. Các ý định về việc giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga nắm quyền kiểm soát "đang bị trì hoãn vô thời hạn".

"Ukraine khó có thể tồn tại nếu không có thỏa thuận hòa bình. Quân đội của họ sẽ bị đánh bại trong trận chiến công khai và Nga sẽ là phía ra lệnh buộc đối phương đầu hàng" – Ông Davis nhận định.

Kremlin: Không có điều kiện tiên quyết nào để nối lại đàm phán

Liên quan tới tình hình Ukraine, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 cho biết, Điện Kremlin vừa có phát ngôn nhấn mạnh rằng, vấn đề "đảm bảo an ninh" là một phần không thể thiếu trong quá trình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc xung đột này sẽ chính thức bước sang năm thứ ba vào tháng tới.

"Tất nhiên, đây là câu hỏi đóng vai trò then chốt trong chủ đề chung nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, vì hiện tại chúng tôi không có điều kiện tiên quyết nào để nối lại đàm phán, do đó còn quá sớm để nói tới điều này" - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đồng thời lưu ý thêm rằng, Kiev trước đó đã từ chối đàm phán về vấn đề "đảm bảo an ninh".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadoulu

Ông Peskov cũng nhắc lại phát biểu của Tổng thống Putin rằng, Moscow sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, về vấn đề xung đột, nhưng hiện tại "chưa có sự chuẩn bị thực chất nào" dành cho các cuộc hội đàm giữa ông Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, cùng ngày 13/1, ông Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin "rất sớm" sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Khi được hỏi về chiến lược chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, ông Trump lưu ý: "Chỉ có 1 chiến lược, và điều đó phụ thuộc vào [ông] Putin".

"Tôi biết ông ấy cũng muốn gặp, và chúng tôi sẽ gặp rất sớm thôi. Tôi lẽ ra đã làm điều đó sớm hơn nhưng trước tiên phải vào Nhà Trắng đã. Có những việc đòi hỏi bạn phải có mặt ở đó" – Ông Trump nói.