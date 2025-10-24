Ông Phạm Thiếu Hoa, người được tỷ phú Phạm Nhật Vượng giao 'cầm lái' VinSpeed là ai?

Theo tài liệu công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed từ 15/10. Song song đó, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinhomes - doanh nghiệp bất động sản lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Thiếu Hoa được biết đến là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn Vingroup. Trước khi trở về Việt Nam, ông từng có thời gian dài kinh doanh tại Đông Âu, góp phần xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển sau này của tập đoàn.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh ngày 6/11/1963 tại Hà Nam, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Từ năm 1987 đến năm 2002, ông phụ trách công tác xuất nhập khẩu tại Công ty Leaprodexim Vietnam. Giai đoạn 2003–2005, ông giữ chức Phó Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Technocom – doanh nghiệp sản xuất mì gói nổi tiếng tại Ukraine do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, tiền thân của Tập đoàn Vingroup ngày nay.

Từ tháng 12/2005, ông Hoa được bổ nhiệm làm Giám đốc Phát triển Dự án CTCP Vincom, đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia và CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây.

Đến tháng 2/2015, ông được bầu làm thành viên HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng và Phó Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội.

Ông Phạm Thiếu Hoa phát biểu tại phiên họp thường niên của Vinhomes năm 2025. Ảnh: VHM

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào tháng 2/2018, khi ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án tại Vinhomes. Ngày 18/5/2019, ông thay thế bà Lưu Thị Ánh Xuân giữ chức Tổng Giám đốc Vinhomes. Sau đó, từ tháng 7/2020, ông trở thành thành viên HĐQT, và đến tháng 5/2022, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinhomes.

Dưới sự điều hành của ông, Vinhomes duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024. Vinhomes cũng được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền nộp lên tới hơn 40.100 tỷ đồng, chiếm 63% tổng đóng góp của Top 20 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (VinSpeed) được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5/2025. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe.

Ngoài việc bổ nhiệm CEO mới, VinSpeed sẽ nhận sở hữu thêm 243,4 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup từ Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long (Hưng Long) theo sáp nhập giữa hai doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinSpeed sẽ nắm giữ tổng cộng 378,1 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng khoảng 9,77% vốn của Vingroup.



