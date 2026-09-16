Đây là một trong những công trình đang được tập đoàn Vingroup chú trọng triển khai.

Một công trình vui chơi quy mô lớn đang được Vingroup triển khai tại Vinhomes Hải Vân Bay, tên thương mại của Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân ở Đà Nẵng. Theo thông tin Vingroup công bố, VinWonders Hải Vân Bay có quy mô 24,8 ha, được doanh nghiệp định vị là "tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á" . Đây là một trong những đại tiện ích được thiết kế riêng cho dự án nhằm khai thác điều kiện cảnh quan, địa lý và khí hậu đặc trưng của khu vực dưới chân đèo Hải Vân.

Điểm khác biệt nằm ở cách công viên tận dụng địa hình vốn có. Theo chủ đầu tư, VinWonders Hải Vân được phát triển theo concept "Hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên", lấy cảm hứng từ Hải Vân Quan. Thay vì bố trí toàn bộ trò chơi trên một mặt bằng tương đối bằng phẳng, nhiều không gian được thiết kế bám theo sườn núi, thung đá và cao độ tự nhiên.

Ảnh Chủ đầu tư

Khu lõi 24,8 ha được chia thành 4 không gian trải nghiệm.

Trong đó, "Ngọn núi thử thách" tập trung vào vận động và thể thao mạo hiểm với các hoạt động như leo trèo, vượt chướng ngại, băng rừng và zipline. "Hang động sắc màu" lại là khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ nhỏ và gia đình, bố trí cầu trượt, leo trèo mini, không gian khám phá cát và đường đua E-kart trẻ em.

Ở "Suối nguồn huyền bí", hoạt động dưới nước được kết hợp với thiên nhiên thông qua những trải nghiệm như đạp xe nước, đu quay nước. Cuối cùng, "Thung lũng kỳ ảo" là khu vui chơi ngoài trời với xe điện đụng, khu vận động liên hoàn, các artwork quy mô lớn và cảnh quan phục vụ tham quan, check-in.

Như vậy, thay vì chỉ tập trung vào những trò cảm giác mạnh, VinWonders Hải Vân hướng đến việc kết hợp vận động, khám phá thiên nhiên, vui chơi gia đình và hoạt động trong nhà trong cùng một điểm đến.

Xuất hiện zipline dài tới 1,8 km, 15 km đường khám phá

Đáng chú ý, phạm vi trải nghiệm được công bố sau đó còn lớn hơn nhiều so với khu lõi 24,8 ha. VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân kết hợp với nhau, được giới thiệu với tổng quy mô khoảng 225 ha. Trong đó, khu vận động - khám phá rộng khoảng 195,3 ha, phát triển dựa trên địa hình tự nhiên của dãy Hải Vân, đưa rừng, suối, triền núi và tầm nhìn ra biển trở thành một phần của hành trình vui chơi.

Trong không gian mở rộng, một loạt trải nghiệm đáng chú ý được giới thiệu như SuperFlume Hải Vân Long Ngư, Alpine Coaster, tuyến zipline một chặng dài 1.600 m và tuyến zipline zigzag dài khoảng 1.800 m.

Bên cạnh đó là hệ thống đường rèn luyện, trekking và khám phá thiên nhiên dài khoảng 15 km. Mô hình này đưa hoạt động thường thấy ở các khu du lịch sinh thái, như đi bộ xuyên rừng hay chinh phục địa hình, vào cùng hệ sinh thái của một công viên giải trí.

Ảnh Chủ đầu tư

Nhóm khách gia đình cũng có một không gian riêng với Kids World khoảng 15 ha, được giới thiệu với các trò chơi như tàu lượn, rạp phim bay, tàu cổ tích, cốc xoay, leo trèo và hoạt động nhập vai.

Theo cập nhật mới nhất, các cấu phần VinWonders được triển khai theo từng giai đoạn. Kids World dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027, trong khi phân khu vận động - khám phá, thể thao rèn luyện và trải nghiệm dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2028.

Nằm trong dự án hơn 500 ha, gần 44.000 tỷ đồng

VinWonders là một phần của Vinhomes Hải Vân Bay - Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, dự án có diện tích khoảng 512,2 ha, quy mô dân số khoảng 19.000 người và tổng vốn đầu tư khoảng 43.922 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái kết hợp không gian ở mật độ thấp.

Làng Vân chính thức khởi công ngày 22/6/2025. Thành phố Đà Nẵng cho biết dự án được phát triển theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng", gồm khách sạn, resort, biệt thự, căn hộ lưu trú, công viên chuyên đề, ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế. Những cấu phần đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Phối cảnh toàn cảnh dự án (Ảnh Chủ đầu tư)

Vị trí cũng là một trong những điểm đặc biệt của dự án. Vinhomes Hải Vân Bay nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, trên trục kết nối chuỗi điểm đến Huế - Đà Nẵng - Hội An. Từ đây, du khách có thể kết hợp hành trình tới Hải Vân Quan, vịnh Lăng Cô, đầm Lập An, làng Nam Ô, trung tâm Đà Nẵng hay xa hơn là Hội An và Huế.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, VinWonders Hải Vân Bay sẽ bổ sung một loại hình vui chơi khác biệt cho du lịch miền Trung: một công viên mà núi, rừng, thung lũng và biển không chỉ đóng vai trò phông nền, mà trở thành một phần trực tiếp của trải nghiệm.