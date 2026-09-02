Ông Phạm Nhật Vượng sắp xây 2 VinWonders rộng gấp 4 lần Disneyland Park tại Paris, nhưng chưa phải trả tiền đầu tư ngay

Vinpearl cho biết công ty chưa cần chịu chi phí đầu tư cho tài sản dài hạn ngay đối với VinWonders Hạ Long Xanh và VinWonders Cần Giờ, mà chỉ phải thanh toán sau khoảng 3 năm vận hành.

Theo báo cáo mới đây về CTCP Vinpearl (VPL), CTCK VNDIRECT cho biết doanh nghiệp đang bước vào một chu kỳ mở rộng mạnh ở mảng vui chơi giải trí.

Cụ thể, Vinpearl dự kiến khai trương thêm 3 VinWonders gồm VinWonders Mỹ Lâm - Tuyên Quang rộng 5,4 ha vào cuối năm 2026, VinWonders Hạ Long Xanh rộng 81 ha vào cuối năm 2027 - đầu năm 2028 và VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha vào cuối năm 2027.

Tổng diện tích ba khu vui chơi mới đạt khoảng 208 ha, tương đương mức tăng khoảng 47% so với tổng diện tích VinWonders năm 2025. Trong đó, riêng hai dự án tại Cần Giờ và Hạ Long Xanh đã có tổng diện tích 203 ha, chiếm gần như toàn bộ diện tích mở rộng mới.

Một cách dễ hình dung về dộ lớn của diện tích này, 203 ha VinWonders Cần Giờ và Hạ Long Xanh tương đương hơn 4 lần Disneyland Park tại Paris - công viên chủ đề rộng 50 ha.﻿

Đáng chú ý, theo VNDIRECT, ban lãnh đạo Vinpearl cho biết công ty chưa cần chịu CAPEX (chi phí đầu tư cho tài sản dài hạn) ngay đối với VinWonders Hạ Long Xanh và VinWonders Cần Giờ, mà chỉ phải thanh toán sau khoảng 3 năm vận hành.﻿

Với một công viên giải trí, chi phí đầu tư cho tài sản dài hạn có thể hiểu đơn giản là số tiền đầu tư để hình thành các tài sản như công trình, hạ tầng, thiết bị và hệ thống trò chơi.﻿

Trong giai đoạn 3 năm này, Vinpearl sẽ vận hành các cơ sở và hưởng phí quản lý tương đương khoảng 20% doanh thu. Sau khi nhận chuyển giao tài sản, Vinpearl mới ghi nhận đầy đủ doanh thu, lợi nhuận từ các cơ sở này.

Hiện tại, Vinpearl hoạt động theo mô hình thâm dụng tài sản , tức cần lượng vốn đầu tư lớn và hiệu quả sinh lời phụ thuộc đáng kể vào khả năng khai thác các tài sản đã đầu tư. Tính đến cuối năm 2025, Vinpearl sở hữu và kiểm soát 8 cơ sở VinWonders với tổng diện tích khoảng 681 ha; với các cơ sở không thuộc sở hữu, công ty có thể đóng vai trò quản lý vận hành và ghi nhận phí quản lý. ﻿

VNDIRECT kỳ vọng VinWonders Cần Giờ và Hạ Long Xanh sẽ trở thành hai động lực chính kéo lượng khách của hệ thống tăng mạnh. Công ty chứng khoán này dự báo lượng khách tại hai khu vui chơi lần lượt có thể đạt khoảng 6 triệu và 12,5 triệu lượt trong giai đoạn 2027-2028.

Trong khi các VinWonders hiện hữu được dự báo tăng trưởng khoảng 10% năm 2027 và trung bình khoảng 5% mỗi năm trong giai đoạn 2028-2030, VNDIRECT cho rằng nhu cầu có thể dần dịch chuyển sang những công viên mới có quy mô và sức hút lớn hơn.