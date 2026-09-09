Ông Phạm Nhật Vượng muốn xây 2 đại đô thị 9,5 tỷ USD ở quốc gia tỷ dân, rộng gấp 4 lần Vinhomes Smart City Hà Nội: Báo Ấn Độ nói gì?

Bên cạnh bất động sản, kế hoạch tại Telangana còn trải rộng sang nhiều lĩnh vực khác trong hệ sinh thái Vingroup như giáo dục với Vinschool, y tế với Vinmec, hạ tầng sạc điện V-Green, vui chơi giải trí VinWonders và dự án điện mặt trời công suất khoảng 500 MW do VinEnergo phát triển.

Ngày 8/9/2026, tờ báo Ấn Độ The Economic Times cho biết Vingroup của Việt Nam là một trong những tập đoàn quốc tế mới nhất gia nhập thị trường Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết, khác với mô hình chủ yếu tập trung vào tài sản thương mại và nền tảng đầu tư của những tên tuổi Mỹ như Blackstone hay Brookfield, Vingroup đang hướng tới mô hình phát triển tích hợp quy mô lớn, kết hợp nhà ở, văn phòng, bán lẻ, trường học, y tế, giải trí và giao thông trong cùng một hệ sinh thái đô thị.

Economic Times cũng nhắc lại thỏa thuận của Vingroup tại Telangana với quy mô đề xuất khoảng 2.500 ha và MOU tại Maharashtra nhằm nghiên cứu các khoản đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD.

Ông Phạm Sanh Châu, CEO Vingroup Asia, cho biết Vingroup xem Ấn Độ là “một thị trường chiến lược”, nơi kinh nghiệm của tập đoàn có thể bổ trợ cho tham vọng tăng trưởng của quốc gia này; đồng thời Vingroup muốn phát triển một hệ sinh thái kinh doanh rộng hơn tại các trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ. ﻿

Đại diện của Vinhomes cho biết: "Trong hai thập kỷ qua, các dự án phát triển đô thị tích hợp – kết hợp cộng đồng dân cư với các tiện ích y tế, giáo dục, bán lẻ, cơ sở hạ tầng và giao thông xanh – đã góp phần thay đổi diện mạo đời sống tại Việt Nam, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, tự chủ và có tính kết nối cao".﻿

Được biết, tổng giá trị các kế hoạch đầu tư được đề xuất tại hai bang Telangana và Maharashtra hiện vào khoảng 9,5 tỷ USD.



Tại Telangana, Vingroup đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang từ tháng 12/2025, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn trên quỹ đất khoảng 2.500 ha.



Một trong những hạng mục đáng chú ý là kế hoạch phát triển khu đô thị thông minh Vinhomes quy mô khoảng 1.080 ha, dự kiến có khả năng phục vụ khoảng 200.000 cư dân và tạo khoảng 10.000 việc làm. Nếu triển khai theo quy mô đề xuất, dự án này sẽ lớn gần gấp 4 lần Vinhomes Smart City tại phía Tây Hà Nội.



Bên cạnh bất động sản, kế hoạch tại Telangana còn trải rộng sang nhiều lĩnh vực khác trong hệ sinh thái Vingroup như giáo dục với Vinschool, y tế với Vinmec, hạ tầng sạc điện V-Green, vui chơi giải trí VinWonders và dự án điện mặt trời công suất khoảng 500 MW do VinEnergo phát triển.



Đến tháng 4/2026, Vingroup tiếp tục ký MOU với chính quyền bang Maharashtra để nghiên cứu các khoản đầu tư có tổng giá trị khoảng 6,5 tỷ USD. Các lĩnh vực được đề cập gồm khu đô thị tích hợp, giao thông điện, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.



Cách tiếp cận này cho thấy Vingroup đang theo đuổi mô hình đầu tư khác với nhiều quỹ và tập đoàn quốc tế tại Ấn Độ vốn thường tập trung vào từng nhóm tài sản riêng lẻ. Thay vào đó, doanh nghiệp Việt Nam hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đô thị tương đối hoàn chỉnh, kết hợp nhà ở, thương mại, trường học, bệnh viện, vui chơi giải trí và giao thông xanh.



Ấn Độ được đánh giá là thị trường có dư địa lớn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh. Dân số đô thị của nước này được dự báo tăng mạnh trong các thập kỷ tới, tạo nhu cầu lớn về nhà ở, hạ tầng và dịch vụ đô thị.



Trước khi mở rộng sang bất động sản và các lĩnh vực liên quan, Vingroup đã đặt nền móng tại Ấn Độ thông qua VinFast. Hãng xe điện Việt Nam đã đầu tư nhà máy lắp ráp tại bang Tamil Nadu, qua đó thiết lập hiện diện sản xuất trực tiếp tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Đối với các mẫu xe sắp ra mắt, công ty dự định thiết kế, phát triển và sản xuất xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ thay vì chỉ đơn thuần nhập khẩu các mẫu xe từ danh mục sản phẩm toàn cầu của mình.

