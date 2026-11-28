Đây là lần thứ hai đơn vị của ông Phạm Nhật Vượng được vinh danh tại giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững (International Sustainable Campus Network - ISCN), tổ chức quốc tế có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ, vừa công bố kết quả Giải thưởng Phát triển bền vững trong giáo dục đại học (ISCN Excellence Awards) năm 2026.

Theo đó, Trường Đại học VinUni, do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong số 6 trường đại học trên thế giới được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

Năm trường đại học còn lại gồm ETH Zurich (Thụy Sĩ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Tasmania (Australia) và Đại học Bách khoa Milan (Italy).

Đây là lần thứ hai VinUni được vinh danh tại giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Thành lập năm 2007, ISCN hiện quy tụ hơn 100 trường đại học tại 39 quốc gia trên 6 châu lục, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Yale, Princeton, ETH Zurich và Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Với 18 năm lịch sử, ISCN Excellence Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những sáng kiến và mô hình phát triển bền vững tiêu biểu trong giáo dục đại học. Giải thưởng từng vinh danh nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Yale và Đại học McGill (2025), Đại học Pennsylvania (2024), Đại học Công nghệ Nanyang và Đại học Osaka (2023).

Huy động 50 chuyên gia, triển khai dự án tại 4 địa phương có hơn 24 triệu dân

Tại giải thưởng năm nay, VinUni nhận danh hiệu Honourable Mention (Ghi nhận danh dự) ở hạng mục “Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững” (Partnerships for Progress).

Dự án được vinh danh mang tên “Từ mục tiêu khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh”, do Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh VinUni (GREEN-X) chủ trì.

Xuất phát từ những khó khăn trong việc chuyển hóa các mục tiêu phát triển bền vững thành chính sách và giải pháp có khả năng triển khai trên thực tế, VinUni đã xây dựng mô hình hợp tác đa bên. Trong đó, trường đại học đóng vai trò kết nối các nhà khoa học, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa tri thức khoa học và công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách, triển khai chuyển đổi xanh tại địa phương.

Đến nay, dự án đã xây dựng 6 đề án chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh cho 4 địa phương có tổng dân số hơn 24,3 triệu người và khoảng 473.000 doanh nghiệp.

Quá trình triển khai huy động khoảng 50 chuyên gia đến từ VinUni, Đại học Oxford, Đại học Duke, Đại học Cornell và các tổ chức đối tác. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Tháng 10/2026, dự án đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Ba khu nghỉ dưỡng tại địa phương cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh cơ bản của tỉnh.

ISCN đánh giá cao hiệu quả thực tế và tiềm năng nhân rộng của mô hình, đặc biệt đối với các trường đại học tại những quốc gia đang phát triển.

Trường đại học được Chính phủ giao nhiệm vụ phấn đấu vào Top 100 thế giới

VinUni là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup thành lập, chính thức khai giảng khóa sinh viên đầu tiên vào năm 2020.

Sau 6 năm hoạt động, trường đã đạt được một số dấu mốc đáng chú ý. Năm 2024, VinUni trở thành trường đại học trẻ nhất thế giới đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện. Năm 2025, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng 100% tiêu chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA.

Năm 2026, VinUni tiếp tục đạt kiểm định ABET cho 3 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính.

Đặc biệt, tháng 8/2026, VinUni là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2035 lọt Top 100 đại học hàng đầu thế giới, với lộ trình vào Top 100 châu Á và Top 300 thế giới vào năm 2030.