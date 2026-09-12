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Ông Phạm Nhật Vượng đang xây công trình lớn nhất Đông Nam Á: Những thành phố giàu nhất thế giới cũng sở hữu

Dương Ngọc
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Không chỉ phát triển bất động sản, Vingroup đang đưa vào đại đô thị biển Vinhomes Green Paradise một công trình văn hóa quy mô lớn với tham vọng trở thành điểm đến nghệ thuật mới.

Trong các thành phố giàu có hàng đầu thế giới, những công trình nghệ thuật biểu tượng thường không chỉ là nơi trình diễn mà còn trở thành điểm đến du lịch, văn hóa và góp phần định vị hình ảnh của cả đô thị. Nhà hát Opera Sydney tại Australia, Marina Bay Sands tại Singapore hay các tổ hợp biểu diễn lớn tại Dubai, London là những ví dụ điển hình.

Tại Việt Nam, mô hình này đang được Vingroup đưa vào siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ với công trình Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre). Đây là một trong những hạng mục nổi bật trong hệ sinh thái tiện ích của dự án đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha.

Theo giới thiệu, Nhà hát Sóng Xanh được định hướng là tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm và giải trí đa chức năng.

Khi hoàn thành, Blue Waves Theatre dự kiến sẽ là Tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, có 02 nhà hát sang trọng, hoành tráng và tổng sức chứa lên tới 5.000 chỗ ngồi, gồm 1 khán phòng 3.500 chỗ ngồi và 1 khán phòng 1.500 chỗ ngồi; khu hội nghị đẳng cấp 54 phòng; khu tiệc cưới sang trọng 8 phòng tiệc lớn; khu triển lãm quy mô 45.000 m²; quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 60.000 người; khu nhà hàng và dịch vụ ẩm thực đa dạng…

Điểm đáng chú ý của công trình này là định hướng không chỉ phục vụ cư dân đô thị mà còn hướng tới trở thành điểm đến cho các chương trình nghệ thuật quốc tế như opera, hòa nhạc giao hưởng, nhạc kịch và các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Đơn vị tham gia thiết kế công trình là Gensler (Mỹ) – một trong những hãng thiết kế kiến trúc lớn trên thế giới. Đây cũng là cách nhiều đô thị quốc tế phát triển các công trình biểu tượng: thuê những đơn vị thiết kế toàn cầu để tạo ra điểm nhấn kiến trúc, sau đó biến công trình thành một phần trong chiến lược thu hút du lịch và kinh tế dịch vụ.

Với Vinhomes Green Paradise, Nhà hát Sóng Xanh được xem là một mảnh ghép trong tham vọng hình thành một đô thị biển tích hợp, nơi kết hợp giữa nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa. Dự án có quy mô 2.870 ha, được định hướng phát triển thành một khu đô thị du lịch biển quy mô lớn tại TP.HCM.

Trên thế giới, nhiều đô thị đã tận dụng các công trình văn hóa để tạo ra sức hút riêng. Nhà hát Opera Sydney trở thành biểu tượng của Australia; Marina Bay Sands góp phần đưa Singapore trở thành điểm đến du lịch quốc tế; các nhà hát, trung tâm biểu diễn tại Dubai cũng là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh thành phố toàn cầu.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, Nhà hát Sóng Xanh sẽ bổ sung thêm một loại hình tiện ích còn khá thiếu tại Việt Nam: các tổ hợp biểu diễn quy mô lớn có khả năng tổ chức đồng thời nhiều loại hình nghệ thuật và sự kiện quốc tế.

Đây cũng là hướng đi khác biệt của Vingroup trong những năm gần đây khi doanh nghiệp không chỉ phát triển các dự án nhà ở mà còn đầu tư vào các công trình tạo điểm đến, từ hệ thống vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho tới các tiện ích văn hóa trong những đại đô thị.

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