Ông Phạm Nhật Vượng đang tiếp tục cho xây một công trình "hàng đầu thế giới": Nằm giữa khu vực 5 ha lạnh âm -4 độ C quanh năm, tương tự mô hình tại UAE, Hà Lan

Đây là một trong những công trình được tập đoàn Vingroup gấp rút triển khai.

Giữa vùng biển nhiệt đới Cần Giờ, một không gian mùa đông rộng khoảng 5 ha đang được phát triển với điểm nhấn là núi tuyết nhân tạo cao 68 m. Vingroup giới thiệu đây sẽ là ngọn núi tuyết nhân tạo "cao hàng đầu thế giới ". Trên thực tế, ý tưởng tạo ra cả một thế giới băng tuyết giữa nơi có khí hậu nóng đã được triển khai tại Dubai, trong khi Hà Lan cũng vận hành những đường trượt tuyết trong nhà dài hàng trăm mét suốt nhiều năm qua.

Núi tuyết nhân tạo cao 68 m giữa Cần Giờ

Công trình nói trên nằm trong VinWonders Cần Giờ, thuộc siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ, TP.HCM.

Theo thông tin Vingroup công bố, VinWonders tại dự án có quy mô khoảng 122 ha, gần 200 trò chơi và sở hữu "ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới". Đây là một trong hàng loạt hạng mục vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn được đưa vào quy hoạch của siêu đô thị rộng khoảng 2.870 ha.

Núi tuyết nhân tạo dự kiến cao 68 m, được phát triển trong khu vực rộng hơn 5 ha, tương đương trên 50.000 m2. Nếu quy đổi tương đối theo chiều cao phổ biến khoảng 3-3,3 m mỗi tầng, 68 m tương đương một công trình hơn 20 tầng.

Núi tuyết được chủ đầu tư giới thiệu là "cao hàng đầu thế giới"

Thay vì chỉ tạo ra một căn phòng tuyết để tham quan, khu vực được quy hoạch như một "thế giới mùa đông" thu nhỏ. Bên trong sẽ có các hoạt động như trượt tuyết, trượt băng, leo núi tuyết trong nhà, làng Giáng sinh Santa, cực quang nhân tạo cùng các trải nghiệm tương tác theo chủ đề mùa đông.

Một điểm đặc biệt khác nằm ở nhiệt độ. Theo VietnamFinance, Công viên Tuyết khoảng 5ha sẽ được duy trì ở mức khoảng -4 độ C quanh năm. Như vậy, trong cùng một điểm đến ven biển có khí hậu nhiệt đới, du khách tương lai có thể bước vào môi trường nhiệt độ âm để tham gia các hoạt động vốn thường chỉ gắn với những quốc gia có mùa đông lạnh.

Dự án không còn chỉ nằm trên bản quy hoạch. Trong cập nhật tiến độ tháng 6/2026, nhiều công trình biểu tượng tại Vinhomes Green Paradise, trong đó có công viên VinWonders, đã được triển khai các hạng mục thi công nền móng, khoan cọc nhồi trong quá trình xây dựng.

Phối cảnh núi tuyết nằm trong quần thể công viên tuyết ở Vinhomes Cần Giờ

UAE đã đưa tuyết vào giữa sa mạc từ hơn 20 năm trước

Việc đưa hoạt động trượt tuyết vào một vùng khí hậu nóng không phải ý tưởng chưa từng xuất hiện trên thế giới. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất nằm tại Dubai, UAE.

Ski Dubai mở cửa năm 2005 bên trong Mall of the Emirates. Theo Majid Al Futtaim, đơn vị vận hành công trình, đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong nhà đầu tiên ở Trung Đông.

Giữa khí hậu sa mạc, Ski Dubai tạo ra khu vực rộng 22.500 m2 được phủ tuyết thật, duy trì nhiệt độ dưới 0 độ C. Nơi đây hiện có 5 đường trượt với nhiều cấp độ, từ người mới làm quen tới người chơi có kinh nghiệm, bên cạnh khu freestyle, zipline và Snow Park.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở cách Ski Dubai được xây dựng không chỉ như một nơi "ngắm tuyết". Công trình tái hiện môi trường núi tuyết và biến các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, snowboard hay toboggan thành hoạt động có thể trải nghiệm quanh năm ngay trong một trung tâm thương mại.

Bên trong Ski Dubai ở Dubai, UAE (Ảnh Times of India)

Sau hơn hai thập kỷ vận hành, Ski Dubai trở thành một trường hợp điển hình cho mô hình đưa trải nghiệm phụ thuộc vào địa hình và khí hậu tự nhiên vào một không gian hoàn toàn được kiểm soát.

Đây cũng là điểm tương đồng về ý tưởng với công trình đang được phát triển tại Cần Giờ: tạo ra mùa đông nhân tạo giữa một khu vực vốn có khí hậu nóng. Dù vậy, quy mô, thiết kế cũng như công nghệ cụ thể của hai dự án không nên được xem là hoàn toàn giống nhau.

Hà Lan có đường trượt tuyết trong nhà dài 400 m, nhiệt độ -5 độ C

Không chỉ những quốc gia vùng sa mạc mới lựa chọn mô hình này. Hà Lan – một trong những quốc gia có địa hình bằng phẳng nổi tiếng ở châu Âu – cũng đã phát triển hệ thống trượt tuyết trong nhà từ hàng chục năm trước.

SnowWorld cho biết doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ năm 1996, với cơ sở đầu tiên tại Zoetermeer. Đến năm 2002, một cơ sở lớn hơn được mở tại Landgraaf. Sau các đợt mở rộng, địa điểm này từng trở thành khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới ở thời điểm đó.

Hiện SnowWorld Landgraaf có 5 đường trượt. Hai đường chính đều dài tới 400 m, trong đó một đường đỏ được công nhận là đường piste thi đấu của Liên đoàn Trượt tuyết và Snowboard Quốc tế (FIS). Hệ thống còn có ghế cáp treo 6 chỗ tương tự những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ngoài trời.

Đáng chú ý, SnowWorld cho biết nhiệt độ bên trong được duy trì khoảng -5 độ C, sử dụng tuyết thật và có thể phục vụ hoạt động trượt tuyết quanh năm.

Sơ đồ 1 cơ sở của SnowWorld

Những trường hợp tại UAE và Hà Lan cho thấy "mùa đông nhân tạo" đã trở thành một mô hình giải trí thực tế ở nhiều thị trường, thậm chí tại những nơi gần như không có điều kiện tự nhiên phù hợp để trượt tuyết.

Tại Việt Nam, VinWonders Cần Giờ đang tiếp cận xu hướng này ở quy mô lớn hơn về mặt tổ hợp trải nghiệm: khu tuyết khoảng 5 ha, nhiệt độ dự kiến khoảng -4 độ C và tâm điểm là ngọn núi nhân tạo cao 68 m. Nếu được hoàn thiện đúng theo phương án đang được công bố, đây sẽ tạo ra một tương phản hiếm thấy tại Cần Giờ: từ không gian biển nhiệt đới bước sang một "mùa đông" nhiệt độ âm chỉ trong cùng một điểm đến.