Ông Phạm Nhật Minh Hoàng bất ngờ báo tin vui chưa từng có đến khách hàng và tài xế

Trong 4 tháng, Green SM triển khai chương trình giảm 25% giá cước cho toàn bộ hành khách, đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ thu nhập cho tài xế.

Ngày 7/11, Green SM công bố chương trình "Mùa đông Xanh – Vì tương lai Xanh", với chính sách chưa từng có giảm 25% cước di chuyển cho khách hàng và nhiều hỗ trợ dành cho tài xế. Chương trình bắt đầu từ 0h ngày 8/11/2026 và kéo dài đến hết ngày 28/2/2027.

Theo đó, tất cả chuyến xe trên nền tảng Green SM đều được tự động áp dụng mức giảm 25%, khách hàng không cần nhập mã khuyến mại. Chương trình diễn ra liên tục trong gần 4 tháng cao điểm, bao gồm giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp đầu năm mới.

Bên cạnh ưu đãi cho hành khách, Green SM cũng công bố chính sách hỗ trợ đối tác tài xế. Cụ thể, những tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận toàn bộ giá trị cước chuyến đi trước khi áp dụng khuyến mại 25%, bao gồm 100% doanh số vận chuyển.

Nhóm tài xế này đồng thời được miễn phí nền tảng, tương ứng mức 6% đối với ô tô và 6,7% đối với xe máy. Ngoài ra, hãng hỗ trợ miễn phí sạc pin với hạn mức tương đương 2 lần số km vận doanh.

Đối với tài xế cơ hữu của Green SM và tài xế thuộc các doanh nghiệp đối tác Green SM Partner, doanh nghiệp áp dụng chính sách chia sẻ doanh số bổ sung tương đương tối đa 6%.

Green SM cho biết các chính sách trên nhằm bảo toàn thu nhập trên mỗi chuyến xe cho tài xế trong thời gian triển khai chương trình giảm giá. Đồng thời, khi giá cước thấp hơn, hãng kỳ vọng lượng khách và số chuyến xe tăng lên, qua đó tạo thêm cơ hội gia tăng doanh thu cho người vận doanh.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc GSM toàn cầu, cho biết chương trình được triển khai nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời mở rộng cơ hội trải nghiệm dịch vụ di chuyển bằng phương tiện điện.

Với tài xế, lãnh đạo GSM kỳ vọng thu nhập có thể tăng 30-50% nhờ lượng khách gia tăng, chính sách chia sẻ doanh số, miễn phí nền tảng và các chương trình thưởng vận doanh, phúc lợi khác. Đây là mức tăng doanh nghiệp kỳ vọng trong thời gian triển khai chương trình.

Ngoài chính sách ưu đãi mới, Green SM cũng đề cập đến các chế độ dành cho đội ngũ tài xế. Theo doanh nghiệp, gần 100% tài xế Green SM tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tai nạn tích lũy. Hãng cho biết đang nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế cho nhóm này.

Các phúc lợi khác được doanh nghiệp đề cập gồm chăm sóc sức khỏe, lương tháng thứ 13, ưu đãi khi mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup. Tài xế cũng được đào tạo kỹ năng sơ cứu khẩn cấp để hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 9/2026, nền tảng này đã hoàn tất khoảng 850 triệu chuyến đi, giúp giảm hơn 800.000 tấn CO2. Green SM cho biết lượng khí nhà kính được cắt giảm tương đương khả năng hấp thụ CO2 trong một năm của khoảng 36 triệu cây xanh.

Việc giảm giá cước trong gần 4 tháng được triển khai trong bối cảnh các nền tảng gọi xe tiếp tục cạnh tranh về giá và chính sách thu hút tài xế. Với chương trình lần này, Green SM đồng thời hướng đến hai nhóm khách hàng: người sử dụng dịch vụ và lực lượng tài xế vận hành nền tảng.

Green SM là thương hiệu dịch vụ di chuyển thuần điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Tới nay, hãng đã mở rộng hoạt động tại hàng loạt quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Hiện ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam.