Ông nội đột nhiên xông vào lớp chỉ tay quát cô giáo: "Có phải cô nhận hối lộ không?", nguyên nhân khiến ai cũng ngán ngẩm!

Bình luận dưới sự việc, một cựu giáo viên đã để lại chia sẻ đáng suy ngẫm: “Những học sinh có người nhà đến trường làm ầm ĩ để đòi chỗ ngồi thường sẽ bị bạn bè trong lớp ngấm ngầm coi thường và xa lánh.

Mới đây, một giáo viên ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về một buổi dạy tưởng chừng bình thường nhưng lại biến thành cơn ác mộng. Sau khi cô sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi cho học sinh theo chiều cao, ông nội của một học sinh bất ngờ xông thẳng vào lớp, lớn tiếng chất vấn ngay trước mặt cả tập thể: “Có phải cô nhận tiền của nhà khác rồi không? Dựa vào đâu mà xếp chỗ đẹp cho người ta, còn cháu tôi phải ngồi tít góc lớp?”

Dù giáo viên cố gắng giải thích rằng việc xếp chỗ ưu tiên học sinh thấp bé ngồi trước để nhìn rõ bảng và lớp sẽ còn luân chuyển định kỳ, người ông vẫn gạt đi, khăng khăng cho rằng hễ con cháu mình không được ngồi bàn đầu thì ắt hẳn cô giáo có sự “mờ ám, hối lộ”.

Ông nội xông vào lớp quát mắng cô giáo

Từ nguyên tắc sư phạm đến nghi án vô căn cứ

Xếp chỗ ngồi theo chiều cao vốn là quy ước phổ biến và công bằng nhất để đảm bảo tầm nhìn cho cả lớp. Bàn đầu có hạn, việc học sinh thấp hơn được ưu tiên phía trước là nguyên lý hiển nhiên.

Thế nhưng trong mắt một số phụ huynh mang sẵn tâm lý bất an và thành kiến, mọi quyết định sư phạm của nhà trường đều có thể bị bóp méo thành sự thiên vị. Thay vì tìm hiểu rõ ngọn ngành hay trao đổi riêng tư, họ chọn cách mang sự bực dọc xông vào lớp học, biến người thầy thành đối tượng trút giận và biến một thao tác quản lý lớp cơ bản thành “nghi án tiêu cực”.

Phụ huynh làm loạn giảng đường, ai là người gánh chịu tổn thương?

Bình luận dưới sự việc, một cựu giáo viên đã để lại chia sẻ đáng suy ngẫm: “Những học sinh có người nhà đến trường làm ầm ĩ để đòi chỗ ngồi thường sẽ bị bạn bè trong lớp ngấm ngầm coi thường và xa lánh. Phụ huynh ở ngoài sẽ không thấy được sự cô lập vô hình ấy, chỉ có đứa trẻ phải âm thầm chịu đựng áp lực. Lâu dần, tâm lý của con rất dễ phát triển theo hướng lệch lạc.”

Vị trí chỗ ngồi thực tế chưa bao giờ là yếu tố quyết định năng lực của một đứa trẻ. Một học sinh mất tập trung thì ngồi sát bục giảng vẫn lơ là; ngược lại, đứa trẻ có động lực tự thân thì ngồi ở dãy bàn cuối vẫn có thể dẫn đầu. Việc người lớn lao vào lớp tranh cãi hơn thua không giúp con tiến bộ hơn một bậc điểm, mà chỉ khiến đứa trẻ bẽ bàng trước tập thể và gánh trên vai cảm giác tội lỗi nặng nề.

Ranh giới luật pháp và văn hóa ứng xử học đường

Hành vi xông vào lớp làm ầm ĩ không dừng lại ở chuyện ứng xử kém, mà đã chạm ranh giới vi phạm pháp luật. Việc quy chụp giáo viên "ăn tiền" khi không có bằng chứng đã cấu thành hành vi bôi nhọ, xâm phạm danh dự người khác; đồng thời việc làm náo loạn giờ dạy là hành vi gây rối trật tự công cộng, hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính. Xếp chỗ ngồi là thẩm quyền chuyên môn của người thầy, phụ huynh không thể lấy danh nghĩa "thương con" để vượt quyền can thiệp thô bạo, càng không thể biến lớp học thành nơi tự do trút giận.

Giáo dục không phải là mối quan hệ mua bán dịch vụ, nơi khách hàng có quyền trả tiền để đòi hỏi mọi đặc quyền theo ý muốn. Trẻ em học cách tôn trọng xã hội bắt đầu từ việc quan sát cách cha mẹ đối xử với những người có thẩm quyền xung quanh mình, mà đầu tiên chính là thầy cô giáo.

Một khi phụ huynh chọn cách phá vỡ ranh giới tôn nghiêm của lớp học, thứ mà họ giật về cho con không phải là một chỗ ngồi tốt hơn, mà là sự cô lập của bạn bè và thái độ coi thường kỷ luật ở chính đứa trẻ. Muốn con nên người, điều đầu tiên người lớn cần làm là trả lại cho trường học sự bình yên và cho người thầy đúng vị thế tôn nghiêm vốn có.